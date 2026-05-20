करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल

करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
Karan Propose Tejasswi: टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को चार साल की डेटिंग के बाद प्रपोज कर दिया है. उन्होंने डायमंड रिंग पहनाकर तेजस्वी को प्रपोज किया.
कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों के बीच की कैमेस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं. कपल अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. वहीं अब, करण और तेजस्वी के फैंस का जिस पल का लंबे समय से इंतजार था, वो आखिरकार पूरा हो गया. चार साल की डेटिंग के बाद करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज कर दिया है. उनके कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज
नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के फाइनल एपिसोड में करण कुंद्रा ने रोमांटिर अंदाज में तेजस्वी को प्रपोज कर दिया. करण कुंद्रा ने शो के आखिरी एपिसोड में तेजस्वी के लिए एक शानदार सरप्राइज प्लान किया. इस खास मौके पर शो के कई कास्ट मेंबर्स भी मौजूद थे. जैसे ही तेजस्वी वहां पहुंचीं और उन्होंने शानदार सेटअप देखा, वो हैरान रह गईं.
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इमोशनल हुईं तेजस्वी
वहां पर खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी थी. इतना ही नहीं, ब्ल्कि पूल के ऊपर लिखा था, 'विल यू मैरी मी?' जिसे देखकर एक्ट्रेस तेजस्वी काफी इमोशनल हो गईं. करण ने एक इमोशनल स्पीच दी और फिर घुटनों पर बैठकर उन्हें बड़े डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया. इसके बाद तेजस्वी खुशी के आंसू नहीं रोक पाईं. उन्होंने तुरंत हां कह दिया.
Finally 💍... TejRan 😍#TejasswiPrakash #KaranKundra pic.twitter.com/oNqzPOWCTS— THE GOSSIP QUEEN👸 (@TheGossipQueeen) May 20, 2026
सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. उनके फैंस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस दोनों की शादी को लेकर भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
बता दें, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश साल 2021 से रिलेशनशिप में हैं. दोनों की मुलाकात 'बिग बॉस 15' के घर में हुई थी, जहां से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई और तब से दोनों साथ में हैं. फिलहाल, करण और तेजस्वी कुकिंग बेस्ड रियलिटी शो लाफ्टर शेफ से सीजन 3 में नजर आ रहे हैं.
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Source: IOCL