हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे

ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे

Twisha Sharma Suicide: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब मामले की पूरी जांच आत्महत्या के पहलू से पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है और उन कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ट्विशा ने अपनी जान ले ली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 May 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रही है।

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा को मौत को लेकर लगाई जा रही सारी अटकलें अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं. ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि उसकी मौत फांसी लगाने की वजह से हुई है यानी उसने आत्महत्या की है. इस बारे में भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बुधवार (20 मई, 2026) को स्पष्ट तौर पर बताया कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा की मौत एक आत्महत्या का मामला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण फांसी लगाना बताया गया है.

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के बाद अब पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर ट्विशा के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थीं, जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब इस मामले की पूरी पड़ताल आत्महत्या के पहलू को ध्यान में रखकर पूरी निष्पक्षता और तेजी से आगे की जा रही है और उन कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ट्विशा ने अपनी जान ले ली.

ट्विशा के माता-पिता का ससुरालवालों पर आरोप

बता दें कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा पिछले हफ्ते मंगलवार (12 मई, 2026) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई थी. जब इस बात की सूचना फैली, तो बड़ा विवाद सामने आ गया. दरअसल, मृतका ट्विशा शर्मा के माता-पिता ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए दबाव बनाने और लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ेंः गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर क्यों हिचकिचाहट? मॉब लिंचिंग पर मौलाना अरशद मदनी ने पूछे ये सवाल

मामले के खुलासे के बाद से ट्विशा का पति फरार

मृतका ट्विशा शर्मा की शादी पिछले साल दिसंबर, 2025 में यानी करीब छह महीने पहले ही रिटायर जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी. हालांकि, ट्विशा के मौत के बाद से ही उसका पति समर्थ फरार चल रहा है और भोपाल पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. वहीं, समर्थ की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि पुलिस की कई टीमें उसकी खोज में जुटी हुई हैं और कई ठिकानों पर दबिश दे रही है. कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े अपराधी जल्दी से पकड़ में आ जाते है, लेकिन छोटे आरोपी को पकड़ने में वक्त लग जाता है, लेकिन मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि समर्थ को भोपाल पुलिस जल्द ही अपने गिरफ्त में ले लेगी.

मृतका के परिजनों ने पुलिस पर क्या लगाए आरोप?

वहीं, इस मामले में एक ऐसा पर पल आया, जब मामले की जांच कर रही पुलिस पर ही मृतका ट्विशा शर्मा के पिता ने दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष अपने कानूनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस मामले में न्यायिक राहत पाने की कोशिश कर रहा है. इस आरोप पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से स्पष्ट रूप से कहा कि भोपाल पुलिस मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्र रूप से कर रही है और जांच पर किसी भी बाहरी दबाव का असर नहीं है.

यह भी पढे़ंः Railway Fire Incident: ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार

Published at : 20 May 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Bhopal SUICIDE Twisha Sharma Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे
इंडिया
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
इंडिया
राजस्थान नहीं यूपी में है देश की सबसे गर्म जगह, बांदा में 48 डिग्री पहुंचा तापमान, IMD का ऑरेंज अलर्ट
राजस्थान नहीं यूपी में है देश की सबसे गर्म जगह, बांदा में 48 डिग्री पहुंचा तापमान, IMD का ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर क्यों हिचकिचाहट? मॉब लिंचिंग पर मौलाना अरशद मदनी ने पूछे ये सवाल
गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर क्यों हिचकिचाहट? मॉब लिंचिंग पर अरशद मदनी ने पूछे ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीएम मोदी नहीं देश को गाली...' राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी, गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा है?
'PM नहीं देश को गाली...' गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी BJP, गिरिराज से पीयूष गोयल किसने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
PAK का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
टेलीविजन
करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
इंडिया
Heat Wave: हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान? भड़की BJP
इंडिया
Explained: मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! तो इतने दिन बाद होगी बारिश, किन चुनिंदा प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! कितने दिन बाद होगी बारिश, किन प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget