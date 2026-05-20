Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रही है।

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा को मौत को लेकर लगाई जा रही सारी अटकलें अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं. ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि उसकी मौत फांसी लगाने की वजह से हुई है यानी उसने आत्महत्या की है. इस बारे में भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बुधवार (20 मई, 2026) को स्पष्ट तौर पर बताया कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा की मौत एक आत्महत्या का मामला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण फांसी लगाना बताया गया है.

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के बाद अब पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर ट्विशा के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थीं, जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब इस मामले की पूरी पड़ताल आत्महत्या के पहलू को ध्यान में रखकर पूरी निष्पक्षता और तेजी से आगे की जा रही है और उन कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ट्विशा ने अपनी जान ले ली.

ट्विशा के माता-पिता का ससुरालवालों पर आरोप

बता दें कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा पिछले हफ्ते मंगलवार (12 मई, 2026) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई थी. जब इस बात की सूचना फैली, तो बड़ा विवाद सामने आ गया. दरअसल, मृतका ट्विशा शर्मा के माता-पिता ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए दबाव बनाने और लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया.

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मामले के खुलासे के बाद से ट्विशा का पति फरार

मृतका ट्विशा शर्मा की शादी पिछले साल दिसंबर, 2025 में यानी करीब छह महीने पहले ही रिटायर जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी. हालांकि, ट्विशा के मौत के बाद से ही उसका पति समर्थ फरार चल रहा है और भोपाल पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. वहीं, समर्थ की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि पुलिस की कई टीमें उसकी खोज में जुटी हुई हैं और कई ठिकानों पर दबिश दे रही है. कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े अपराधी जल्दी से पकड़ में आ जाते है, लेकिन छोटे आरोपी को पकड़ने में वक्त लग जाता है, लेकिन मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि समर्थ को भोपाल पुलिस जल्द ही अपने गिरफ्त में ले लेगी.

मृतका के परिजनों ने पुलिस पर क्या लगाए आरोप?

वहीं, इस मामले में एक ऐसा पर पल आया, जब मामले की जांच कर रही पुलिस पर ही मृतका ट्विशा शर्मा के पिता ने दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष अपने कानूनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस मामले में न्यायिक राहत पाने की कोशिश कर रहा है. इस आरोप पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से स्पष्ट रूप से कहा कि भोपाल पुलिस मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्र रूप से कर रही है और जांच पर किसी भी बाहरी दबाव का असर नहीं है.

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