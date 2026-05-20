Rahul Gandhi Vs BJP: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर न सिर्फ सियासत गरमा गई है, बल्कि बीजेपी हमलावर हो गई है. हुआ यूं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए मोदी और अमित शाह को गद्दार कह दिया है. पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह पर दिए इस बयान से सियासत ने जोर पकड़ लिया. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई नेताओं ने उनके इस बयान का विरोध किया है.

राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. जहां उन्होंने कहा कि ये आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करेंगे, तब आपको उनके मुंह पर कहना होगा कि आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन (भाजपा) गद्दार हैं, आपने हमारे देश को बेचने का काम किया है. आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है. आपने अंबेडकर पर हमला किया. आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, ये बातें आप उनसे खुलकर कह दीजिए.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि युवा डिप्रेशन में हैं, NEET का पेपर रद्द हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी (इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी) के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं, यह देश की हालत है.

यह भी पढ़ें: यूपी में बनी सपा की सरकार तो पहले 90 दिन में यह काम करेंगे अखिलेश यादव, बता दिया प्लान

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर पीयूष गोयल से लेकर चिराग पासवान ने क्या कहा ?

अब इस पर बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी का पीएम पर बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. आपने प्रधानमंत्री का भी अपमान किया. देश की जनता का भी अपमान किया है. प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को जमीन भी दी और जमीर को भी मजबूत किया है. मैं मानता हूँ आप देश की राजनीति के राहू हैं और आपने देख के वातावरण के गंदा और दूषित किया है.

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने OBC समाज, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है. उन्हें गद्दार कहा वह दिखाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं. कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कई गालियां दी हैं. क्योंकि प्रधानमंत्री OBC, गरीब समाज से आते हैं. इसलिए उन्हें बार-बार गाली देने का काम ये लोग करते हैं. यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है. जहां तक गद्दारी की बात है तो राहुल गांधी अपने परिवार का इतिहास देख लें, हर क्षण गद्दारी करने का काम किसने किया है?

पटना में भाजपा सांसद भरत सिंह कुशवाह ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि हमारे देश के हालात ठीक हैं. पड़ोस में जिस तरह युद्ध चल रहा है. हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है. सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. राहुल गांधी को न जनता गंभीरता से लेती है और न ही उनके दल के लोग गंभीरता से लेते हैं.

लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है. हमारे प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहें है , ऐसे में जब ऐसी भाषाएं नेतृत्वकर्ता के लिए कही जाती है तो उसका प्रभाव देश की आबादी पर भी पड़ता जो कतई उचित नहीं है. राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है. मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस बयान की कड़ी निंदा करती है.

बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, राहुल गांधी निराश हैं. सत्ता ना मिलने के कारण निराशा है. वे मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं देश को गाली दे रहे हैं. वो निराशा में निकल रहा है. पूरी दुनिया केवल नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केवल 3.2% की वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक की वृद्धि हुई है. वे 5 दिन के दौरे पर विदेश गए हैं तो भारत को मजबूत करने के लिए.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर वस्तु से इतनी नफरत क्यों है? भारत आज मेड इन इंडिया और लोकल ग्लोबल होने के साथ ही दुनिया का Trusted Destination बना है, लेकिन कांग्रेस को हर भारतीय उपलब्धि में समस्या ही दिखाई देती है. जिस वैश्विक सम्मान, निवेश और भरोसे के लिए देश दशकों तक इंतज़ार करता रहा, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत अर्जित कर रहा है तो वह राहुल गांधी से सहन नहीं हो रहा है.

'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत