एक्सप्लोरर
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में शव के सेकेंड पोस्टमार्टम पर सुनवाई के दौरान ट्विशा के परिवार के वकील ने सवाल उठाया कि ट्विशा की सास की बहन एम्स में क्यों मौजूद थीं.
भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सेकेंड पोस्टमार्टम को लेकर परिवार की याचिका पर भोपाल कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान जज के सामने ट्विशा के वकील ने पुलिस और एम्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए
ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील ने कोर्ट में कहा कि एम्स ने सुसाइड की बेल्ट क्यों नहीं मांगा. पोस्टमार्टम में लापरवाही बरती गई. उन्होंने कहा कि गिरि बाला सिंह की बहन बंसल अस्पताल में काम करती हैं, वो एम्स में क्यों मौजूद थीं.
वकील ने सवाल किया कि आखिर थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई, आपने एम्स जाना ठीक समझा लेकिन पुलिस को सूचना नहीं की.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल
मध्य प्रदेश
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
मध्य प्रदेश
मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार
Advertisement
मध्य प्रदेश
5 Photos
क्या धीरेंद्र शास्त्री भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी? जानें क्यों हो रही चर्चा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL