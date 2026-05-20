कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन को पत्र लिखकर कहा कि 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में हुई ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब पूरी तरह गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है और पीड़ित परिवार का स्थानीय पुलिस व प्रशासन पर भरोसा नहीं रह गया है.

विवेक तन्खा ने अपने पत्र में कहा कि मृतका का परिवार, जो नोएडा का रहने वाला है, जांच प्रक्रिया में कई गंभीर चूक के आरोप लगा चुका है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मृतका का पति भोपाल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील है, जबकि उसकी मां भोपाल कोर्ट की रिटायर्ड प्रधान जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं. ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा कायम रह सके.

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सांसद ने और क्या कहा?

तन्खा ने कहा कि घटना के आठ दिन बाद भी मृतका के परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव स्वीकार नहीं किया है. समय बीतने के साथ साक्ष्यों के प्रभावित होने या नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों परिवार सार्वजनिक रूप से अपने-अपने पक्ष रख चुके हैं, इसलिए मामले का जल्द और निष्पक्ष समाधान बेहद जरूरी है.

NCW ने लिया एक्शन

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राज्यसभा सांसद ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में मामले की जांच CBI को सौंपना ही न्यायहित में सबसे उपयुक्त कदम होगा. उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द CBI जांच के आदेश देने की मांग की है.

उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भोपाल, मध्य प्रदेश में नोएडा निवासी 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु संबंधी अत्यंत गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने एक हफ्ते के भीतर एटीआर मांगा है.