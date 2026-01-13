छिंदवाड़ा: बोलेरो चालक ने पुलिस की कार को मारी टक्कर, सामने के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त

छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलबेहर नदी के पुल पर आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने पुलिस की सरकारी ब्रेजा कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. गनीमत यह रही कि सुरक्षा मानकों के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. चांद थाने में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी (थाना प्रभारी) ललित वैरागी और एसआई (SI) प्रेमचंद राठी सरकारी कार्य से जा रहे थे. कुलबेहर नदी के पुल पर सामने से आ रही सफेद बोलेरो (MP 37 T 0374) ने उनकी कार को अपनी चपेट में ले लिया. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के सामने के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

नशे में था आरोपी चालक

जांच में सामने आया है कि बोलेरो चालक शराब के नशे में धुत था. आरोपी की पहचान 21 वर्षीय रामानंद मास्कोले के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, वह स्कूल से बच्चों को छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी उसने संतुलन खो दिया और सीधे पुलिस की गाड़ी से जा भिड़ा.

सीट बेल्ट और एयरबैग बने 'सुरक्षा कवच'

हादसे की भयावहता के बावजूद पुलिस अधिकारियों को केवल मामूली चोटें आईं. डीएसपी ललित वैरागी ने बताया, "हमने सीट बेल्ट पहन रखी थी और टक्कर लगते ही एयरबैग खुल गए, जिससे हमारी जान बच गई." यह घटना वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों के पालन की महत्ता को दर्शाती है.

पुलिस की कार्रवाई

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यातायात बहाल कराया. आरोपी चालक के खिलाफ शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की मेडिकल जांच (MLC) कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह हादसा याद दिलाता है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल आपके लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकता है. हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें.