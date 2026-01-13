दिग्विजय सिंह के बयान ने एमपी की सियासत में मचाई हलचल, अब राज्यसभा नहीं जाएंगे कांग्रेस नेता?

मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहे हैं.

दरअसल, प्रदीप अहिरवार ने पत्र लिखकर मांग की थी कि आगामी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से किसी नेता को प्रत्याशी बनाना चाहिए. इस पत्र के सामने आने के बाद पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई थी और यह सवाल उठने लगा था कि क्या दिग्विजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे या नहीं.

एमपी राज्यसभा में एक सीट के लिए कितने वोट?

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, 'यह मेरे हाथ में नहीं है. पार्टी का फैसला जो भी होगा, वह सर्वमान्य होगा. इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं.' उनके इस बयान को कांग्रेस के भीतर एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है. माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे.

MP के सवा लाख टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब बढ़कर आएगी सैलरी, कितनी? जानें- यहां

दिग्विजय सिंह का कार्यकाल इस वर्ष जून में खत्म हो रहा है. राज्य की तीन सीटों पर चुनाव होना है. कांंग्रेस के 64, बीएपी के 1 और भारतीय जनता पार्टी के 165 विधायक हैं. एमपी से फिलहाल जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है. 1 एक सीट के लिए 59 वोट चाहिए.