दिवाली पर छाया मातम, गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद की तो त्योहार के बीच युवक ने लगा ली फांसी!

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार (20 अक्टूबर) को दीपावली के मौके पर कोहराम मच गया. त्योहार के बीच गोकुल नाम के के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या की वजह प्रेम-प्रसंग बताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गोकुल नाम का यह युवक नगर निगम में कर्मचारी था. शुरुआती जांच पुलिस को पता लगा है कि गोकुल और उसकी प्रेमिका में कुछ तनाव चल रहा था, जिसके चलते उसकी बातचीत नहीं हो रही थी. इसी बात से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली. पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

शादी करना चाहते थे दोनों

परिजनों का कहना है कि गोकुल एक युवती से प्रेम करता था और दोनों के बीच काफी समय से नजदीकियां थीं. वे शादी भी करना चाहते थे, मगर इसी बीच कुछ बात हो गई जिसके चलते लड़की ने गोकुल से न केवल बात करना बंद कर दिया, बल्कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था. इससे वह बहुत ज्यादा परेशान रहता था. आशंका है कि इसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. गोकुल नगर निगम में आउट सोर्सिंग कर्मचारी था. आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी. परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है.

परिजनों में कोहराम

दीपावली के मौके पर गोकुल द्वारा उठाए गए कदम से परिवार में मातम का माहौल है. हर कोई दीपावली की तैयारी में लगा था, मगर इसी बीच इस घटना ने सभी को झंकझोर दिया है. वहीं परिजनों ने इस घटना के लिए गोकुल की प्रेमिका और उसके परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है. उनके मुताबिक गोकुल को परेशान किया जा रहा था .