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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में बदला स्कूलों का समय! जानें कब से लागू होगी नई टाइमिंग

जम्मू में बदला स्कूलों का समय! जानें कब से लागू होगी नई टाइमिंग

जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEJ)  ने जम्मू डिवीजन में हायर सेकेंडरी लेवल तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया है. आदेश का पालन का करने पर कार्रवाई होगी.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 29 Sep 2026 09:43 AM (IST)
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जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEJ) ने जम्मू डिवीजन में हायर सेकेंडरी लेवल तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए नए समय की घोषणा की है. ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. नए आदेश के तहत ग्रीष्मकालीन (समर जोन) और शीतकालीन (विंटर जोन) के लिए स्कूल का अलग-अलग समय तय किया गया है. DSEJ ने सभी संबंधित संस्थानों को जारी किए गए आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. 

ग्रीष्मकालीन (समर जोन) के स्कूल सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलेंगे, जबकि शीतकालीन (विंटर जोन)  के स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा. ये आदेश सरकारी और मान्यता प्राप्त दोनों ही स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं. निदेशक ने चेतावनी दी है कि तय समय-सारणी का पालन न करने पर नियमों के तहत दोषी पाये जाने वाले संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

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क्यों किए गए बदलाव?

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में हर साल मौसम के बदलाव के साथ गर्मियों और सर्दियों के लिए स्कूल के समय में नियमित बदलाव किये जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मौसम के बदलते मिजाज और दिन छोटे होने के साथ बच्चों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. 

प्रदेश में अक्टूबर की शुरूआत के साथ ही सुबह के तापमान में गिरावट देखने को मिलती है और ठंड का असर दिखाई देने लगता है. गर्मियों के लिए यहां सामान्य तौर पर सुबह 8:00 बजे का समय निर्धारित रहता है और बढ़ती ठंड को देखते हुए इसे 9:00 बजे कर दिया जाता है. यहां छोटे बच्चों और दूर से आने वाले छात्रों को ठंड में भी स्कूल पहुंचने में परेशानी न हो इसलिए ये बदलाव किया जाता है. 

क्या है समर और विंटर जोन

बता दें कि समर जोन वाले इलाके जम्मू संभाग के वो मैदानी और कम उंचाई वाले इलाके हैं जहां गर्मी अधिक पड़ती है और ठंड भी सामान्य रहती है. इसमें सांबा जिला, उधमपुर, रियासी, कठुआ और जम्मू शहर जैसे इलाके आते हैं. ऐसे में यहां सर्दियों के मौसम को देखते हुए स्कूल के समय में थोड़ा में बदलाव किया जाता है. 

वहीं, विंटर जोन में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी के अलावा कठुआ और उधमपुर के ऊपरी पहाड़ी हिस्से आते हैं. यहां ठंड जमा देने वाली पड़ती है और तापमान शून्य से नीचे तक चला जाता है. घने कोहरे और अत्यधिक ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया जाता है.

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Published at : 29 Sep 2026 09:43 AM (IST)
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