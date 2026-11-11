जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से बदला मौसम, 14 नवंबर तक भारी हिमपात के आसार

कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में रात भर में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है. यह एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) की शुरुआत है, जिसके कारण मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक व्यापक रूप से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. इससे गुलमर्ग, कोंगडूरी, गुरेज, सोनमर्ग, जोजिला दर्रा, मीनामर्ग और पीर की गली जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पहाड़ी दर्रे बर्फ की एक नई चादर से ढक गए हैं. श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक, डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि मौसम की मुख्य गतिविधियां 12 नवंबर की सुबह से शुरू होकर 14 नवंबर की सुबह तक जारी रहेंगी.

12 से 14 नवंबर के बीच भारी बर्फबारी की उम्मीद

इस ताजा बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों को सर्दियों के बेहद खूबसूरत नजारों में बदल दिया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है. यह बारिश और बर्फबारी एक बडे मौसमी सिस्टम के आने से पहले हुई है, जिसके 12 से 14 नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने की उम्मीद है. गुलमर्ग में, कोंगडूरी के ऊंचाई वाले पहाड़ी ढलानों और आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे इस मशहूर पर्यटन स्थल की सुंदरता और भी बढ़ गई है.

गुलमर्ग के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक, कोंगडूरी, अपने शानदार पहाड़ी नजारों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है. ताजा बर्फबारी ने यहां के शीतकालीन आकर्षण को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पूरे कश्मीर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल इस सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी के लिए तैयार हो रहे हैं. बर्फ से ढका यह नजारा सर्दियों के एक अद्भुत दृश्य को पेश कर रहा है, जो इस क्षेत्र में आने वाले शीतकालीन मौसम की एक शुरुआती झलक देता है.

मुगल रोड पर स्थित 'पीर की गली' में ताजा बर्फबारी के कारण सड़कें अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं और वहां का रास्ता फिसलन भरा हो गया है. भारी बर्फबारी के कारण पीर की गली में यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है.

मंगलवार और बुधवार को इन इलाकों में तेज बर्फबारी

राजौरी-पुंछ रेंज के ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक (DSP), एजाज अहमद चौधरी ने बताया कि सड़क पर फिसलन होने के कारण इसे बंद करने का आदेश दिया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक रास्ता साफ न हो जाए, तब तक इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें और ताजा जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के संपर्क में रहें. इस बीच, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात जोजिला दर्रा, सोनमर्ग, मीनामर्ग और गुमरी में भी ताजा बर्फबारी हुई. जोजिला जीरो पॉइंट के पास सड़क पर फिसलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे जोजिला क्रॉसिंग के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए हैं.

सोनमर्ग ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन ऑफिसर साद जाफर ने बताया कि सोनमर्ग से करगिल की तरफ वाहनों को जाने दिया जा रहा है और ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि बर्फबारी की वजह से जोजिला दर्रे के कुछ हिस्सों में सड़क पर थोड़ी फिसलन हो गई है.

गुरेज को बांदीपोरा जिले से जोड़ने वाले राजदान दर्रे पर भी भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे इस दूर-दराज घाटी तक जाने वाली सड़क संपर्क व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए, बांदीपोरा जिला प्रशासन ने गुरेज में रुके पर्यटकों और आगंतुकों को घाटी से वापस जाने की सलाह दी है, क्योंकि सड़क संपर्क बाधित हो सकता है.

स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ अनावश्यक रूप से न जाएं और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक रास्ता साफ न हो जाए, तब तक यात्रा करने से बचें और ताजा जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के संपर्क में रहें.

शिकायतों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

मौसम विभाग ने पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, निकलने से पहले सड़क की स्थिति जांच लें और ट्रैफिक से जुड़ी सलाह का सख्ती से पालन करें. पीर की गली, सिंथन टॉप, जोजिला, राजदान दर्रा, साधना टॉप और मार्गन दर्रे जैसे कई ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है, और कुछ जगहों पर एक से दो फीट तक बर्फ जमा हो सकती है.

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि शोपियां, कुलगाम, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश और बर्फबारी (मिश्रित अवक्षेपण) हो सकती है. इस बीच, अनंतनाग जिला प्रशासन ने मौसम से जुड़ी आपात स्थितियों और लोगों की शिकायतों से निपटने के लिए अपने 'जिला आपातकालीन संचालन केंद्र' (District Emergency Operation Centre) को चौबीसों घंटे सक्रिय कर दिया है. प्रशासन ने आम लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 01932-227112, 9697982527, 7780885759 और 9419091681 जारी किए हैं.

किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे 12 और 13 नवंबर को फसल कटाई का काम रोक दें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि बारिश और बर्फबारी से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे. कई पहाड़ी इलाकों में पहले ही ताजी बर्फ गिर चुकी है और एक मजबूत 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के आने की संभावना है. ऐसे में, जम्मू-कश्मीर इस मौसम के पहले बडे शीतकालीन दौर के लिए तैयार हो रहा है. इससे ऊंचे पहाड़ी इलाकों का नजारा पूरी तरह बदल सकता है, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं.