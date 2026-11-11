'आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा', कुलगाम हमले पर BJP ने की निंदा

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर बीजेपी ने निंदा की है. बीजेपी ने दावा किया है कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है. जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत पॉल शर्मा ने कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की.

उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों को भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं और बढ़ते आंतरिक संकटों से उबरने में नाकाम रहा है, इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए हताशा में आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि, ऐसी हताशा भरी चालें न तो भारत के संकल्प को कमजोर कर सकती हैं और न ही यहां के लोगों को डरा सकती हैं.

'आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा'

सत पॉल शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है; आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा और मासूमों की जान लेने की धमकी देने वाले बच नहीं पाएंगे.

उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सुरक्षा बल हर सक्रिय आतंकवादी को खोजने और उनके आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और सक्षम हैं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

बीजेपी सांसद ने दी ये चेतावनी

सांसद ने चेतावनी दी कि जो कोई भी मासूम भारतीयों का खून बहाने की हिम्मत करेगा, उसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा. सत पॉल शर्मा जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक संगठनात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे.

इस बैठक में बीजेपी के उपाध्यक्ष भरत भूषण, प्रिया सेठी, रेखा महाजन और आर.एस. पठानिया के साथ-साथ महासचिव गोपाल महाजन भी मौजूद थे. बैठक में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, विभिन्न सेल, मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी टीमों ने हिस्सा लिया.

'कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता का भरोसा खो चुके'

बैठक को संबोधित करते हुए सत पॉल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जनता का भरोसा खो चुके हैं और अब वे एक वैध चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीतिक हताशा को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने या जनता को गुमराह करने नहीं दिया जाएगा.

उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी अपना जन-जागरूकता अभियान तेज करेगी, ताकि लोगों को 'एसआईआर' (SIR) प्रक्रिया की आवश्यकता, महत्व और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जा सके एक ऐसी प्रक्रिया जो कांग्रेस सरकारों के दौरान भी कई बार अपनाई जा चुकी है.

शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए पार्टी को जनता के बीच अपनी पहुंच और संगठनात्मक प्रयासों को मजबूत करना चाहिए. साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची के महत्व को समझें.

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