भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?

जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की लगातार मांग कर रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद से सियासी चर्चा बड़ी हो गई है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा आतंकवाद खत्म होने पर निर्भर करता है तो इसका फैसला दिल्ली से नहीं पाकिस्तान से होगा.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हमारे प्रस्ताव में स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 को बहाल करने का कोई जिक्र नहीं है. फिर भी, BJP मेरे ही कुछ सदस्यों को बहकाने में कामयाब रही, जिन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने वाले प्रस्ताव में इन चीजों को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किए. मैं सभी सदस्यों से गुज़ारिश करता हूं कि वे ऐसे संशोधनों पर जोर न दें जिनका इस्तेमाल BJP राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया के खिलाफ कर सकती है."

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'इस्लामाबाद में होगा J&K का फैसला'

सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "अगर राज्य का दर्जा बहाल करने की शर्त J&K में उग्रवाद से जुड़ी है और यह तभी बहाल होगा जब वहां पूरी तरह शांति हो जाएगी, तो मैं यही कहूंगा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला नई दिल्ली में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा."

उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "राज्य का दर्जा मेरे या BJP के लिए नहीं, बल्कि J&K के लोगों के लिए है, क्योंकि राज्य का दर्जा न होने से हम पर असर पड़ रहा है. कानून विभाग ने स्पीकर को सुझाव भेजा है कि राज्य के दर्जे के मुद्दे पर चर्चा न की जाए क्योंकि यह मामला कोर्ट में है. मुझे नहीं पता कि किसके कहने पर कानून सचिव, मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत CM द्वारा लाए गए प्रस्ताव का विरोध करते हैं. राज्य का दर्जा न होने का नतीजा यही है कि एक मुख्य सचिव अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध करता है."

सीएम ने आगे कहा कि BJP ने महाराजा हरि सिंह की विरासत को खत्म कर दिया है. उन्होंने महाराजा द्वारा बनाए गए नक्शे, उनके द्वारा दिए गए कानूनों और 'स्टेट सब्जेक्ट' जैसी सुरक्षाओं को खत्म कर दिया है. वे झूठे लोगों का समूह हैं जिन्होंने महाराजा हरि सिंह द्वारा बनाए गए राज्य को बर्बाद कर दिया है.

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