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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirसोनमर्ग से श्रीनगर लौट रहे पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, 18 घायल; 8 की हालत गंभीर

सोनमर्ग से श्रीनगर लौट रहे पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, 18 घायल; 8 की हालत गंभीर

मंगलवार शाम को गुंड इलाके में सुंबल बाला पावर हाउस के पास एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से फिसलकर 60 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में कम से कम 18 लोग घायल हो गए.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के  गांदरबल जिले में मंगलवार शाम को गुंड इलाके में सुंबल बाला पावर हाउस के पास एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से फिसलकर 60 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब के पर्यटकों समेत कम से कम 18 लोग घायल हो गए. यह वाहन सोनमर्ग से श्रीनगर की ओर लौट रहा था.

गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर DL1VC-5231) जब गुंड सुंबल पावर हाउस के पास से गुजर रही थी, तभी वह सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी. सोनमर्ग से श्रीनगर जाते समय यह हादसा हुआ. गहरी खाई में गाड़ी गिरने के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.

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कई पर्यटक घायल होने की सूचना 

SDRF अधिकारियों के अनुसार, SSG रोड पर गुंड के सुंबल बाला में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही, गुंड स्थित SDRF की बचाव टीम, स्थानीय पुलिस और सेना तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. बताया गया है कि गाड़ी सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे कई पर्यटक घायल हो गए. बचाव टीम और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बचाव अभियान शुरू किया.

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत PHC गुंड ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और जरूरी इलाज दिया गया.

आठ घायलों को किया गया रेफर 

वहां मौजूद डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद, आठ मरीजों को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SKIMS सौरा रेफर कर दिया गया. वहीं, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं, उनका PHC गुंड में ही इलाज चल रहा है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों, SKIMS के निदेशक और गांदरबल के उपायुक्त से सुंबल बाला, गांदरबल में हुए इस दुखद सड़क हादसे के बारे में बात की है. 'X' पर एक पोस्ट में, उपराज्यपाल ने बताया कि गुजरात और पश्चिम बंगाल के 8 घायल पर्यटकों को SKIMS रेफर किया गया है.

घायलों को इलाज के निर्देश 

उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों और SKIMS के निदेशक को निर्देश दिया है कि घायलों को हर संभव बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए. मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं." 

SKIMS सौरा रेफर किए गए आठ गंभीर रूप से घायल मरीजों की पहचान इस प्रकार है: 

अहमदाबाद, गुजरात की 58 वर्षीय शारदा रानी (पत्नी रमेश जी), अहमदाबाद, गुजरात के 52 वर्षीय रमेश जी (पुत्र बावन बाई), सूरत, गुजरात के 42 वर्षीय जयेश (पुत्र सुभाष चंद्र), अहमदाबाद, गुजरात की 50 वर्षीय शोभना पटेल (पत्नी राजेश कुमार पटेल), अहमदाबाद, गुजरात के राजेश कुमार (पुत्र देवूभाई पटेल), मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की 24 वर्षीय स्वप्नद्युति घोष (पुत्री सुरजीत घोष), मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की 48 वर्षीय माला घोष (पत्नी सुरजीत घोष), और पश्चिम बंगाल के 61 वर्षीय सुरजीत घोष (पुत्र स्वर्गीय कृष्ण दुलल).

SDPO कंगन राजेश रैना ने बताया कि इस हादसे में ड्राइवर समेत 18 पर्यटक घायल हुए हैं, और दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है. हालांकि, शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि गाड़ी के बेकाबू होने के पीछे तेज रफ्तार एक कारण हो सकती है.

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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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Accident News JAMMU KASHMIR NEWS
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