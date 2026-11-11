ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट

इटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट

इटली में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद कम से कम 300 स्कूलों को खाली कराया गया. आयरलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

इटली सहित पूरे यूरोप में उस समय हड़कंप मच गया जब बुधवार को इटली के 6,000 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी में पीएम जॉर्जिया मेलोनी की गाड़ी में भी बम होने का दावा किया गया था. 'इटली वालों का नरसंहार' करने की चेतावनी वाले इन एक जैसे ईमेल के मिलने के बाद 300 से अधिक स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया. इस धमकी के कारण देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई ठप्प हो गई. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में जुट गई है.

इसे लेकर रोम से लेकर उत्तर में फ्रिउली और दक्षिण में बासिलिकाटा तक, हर तरफ हड़कंप का माहौल रहा. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और पूरे परिसर की जांच की.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप
पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप
विश्व
Explained: दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
विश्व
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
विश्व
जेल से फिर अस्पताल पहुंचे इमरान खान, आंख में समस्या, रिपोर्ट से क्या पता चला
जेल से फिर अस्पताल पहुंचे इमरान खान, आंख में समस्या, रिपोर्ट से क्या पता चला

PM मेलोनी की गाड़ी में भी बम की धमकी

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि यह धमकी भरा ईमेल खुद को 'विलायत ऑफ मिसोगिनिस्तान का नेता मिखाइल अंद्रोपोस बताने वाले शख्स की ओर से भेजा गया था. ईमेल में दावा किया गया था कि स्कूल की बिल्डिंग के भीतर रिमोट डेटोनेटर के साथ एक पावकफूल विस्फोटक उपकरण रखा गया है और एक बड़े हमले में इटालियनों को मारने की धमकी दी गई थी. इतना ही नहीं मैसेज में यह खौफनाक दावा भी किया गया था कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की गाड़ी के इंजन में भी बम प्लांट किया गया है. 

इटली के शिक्षा मंत्री जुसेपे वालदिताइरा ने एक टीवी चैनल को बताया कि कम से कम 300 स्कूलों से अलर्ट मिला है और यह संख्या और बढ़ सकती है. रोम के एक हाई स्कूल में तो छात्र खाली कराने वाले अलार्म को छुट्टी की घंटी समझ बैठे और बाहर निकलने के बाद उन्हें इस धमकी के बारे में पता चला. 2 नवंबर को भी इटली के 270 से ज्यादा स्कूलों को ऐसे ही धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए थे.

 आयरलैंड, स्कॉटलैंड में भी बम की धमकी

यह साइबर हमला सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रहा. आयरलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले. हालांकि वहां सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूलों को खाली नहीं कराया गया. स्कॉटिश पुलिस ने इसे फर्जी करार दिया, जबकि उत्तरी आयरलैंड और आयरिश पुलिस ने इसकी तुरंत जांच शुरू कर दी है. 'मिखाइल अंद्रोपोस' नाम का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों में यूरोप के टीवी चैनलों और फ्लाइट्स को मिली धमकियों में भी किया जा चुका है. 

हाल के दिनों में यूरोप भर में ऐसी गड़बड़ियों का एक पैटर्न देखा गया है, जिसमें विमानों को फर्जी धमकियां और सुपरमार्केट और फ्रांस के ब्लड बैंकों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर साइबर हमले शामिल हैं. हालांकि, जांच एजेंसियां अभी तक इन सभी घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं.

इटली के रक्षा मंत्री का बयान

इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इसे जनता में डर और अनिश्चितता फैलाने की एक सोची-समझी कोशिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां असली खतरों और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के बीच फर्क करने में जुटी हैं. बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए इटली के गृह मंत्री माटेओ पियांतेदोसी ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई. बैठक में यह बात सामने आई कि इन हमलों का मकसद सिर्फ सिस्टम को ठप्प करना नहीं है. असल में इनका इरादा संस्थानों की साख बिगाड़ना और लोगों में बेवजह का खौफ फैलाना है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 11 Nov 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Italy Bomb Threat Giorgia Meloni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप
पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप
विश्व
Explained: दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
विश्व
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
विश्व
जेल से फिर अस्पताल पहुंचे इमरान खान, आंख में समस्या, रिपोर्ट से क्या पता चला
जेल से फिर अस्पताल पहुंचे इमरान खान, आंख में समस्या, रिपोर्ट से क्या पता चला
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर भड़के शरदवत मुखर्जी, आजाद को बता डाला नास्तिक
कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर भड़के शरदवत मुखर्जी, आजाद को बता डाला नास्तिक
बिहार
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्रिकेट
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
बॉलीवुड
'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी
'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
शिक्षा
Chhath Puja Holiday 2026: छठ पर किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जान लें पूरा टाइम टेबल
छठ पर किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जान लें पूरा टाइम टेबल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget