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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का ऐलान, बोले- 'पूर्ण राज्य के दर्जे...'

जम्मू कश्मीर: नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का ऐलान, बोले- 'पूर्ण राज्य के दर्जे...'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य का दर्जा बहाल करने वाले प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि वे J&K का दर्जा बहाल करने का समर्थन करते हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Sep 2026 11:33 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता (LoP) और BJP नेता सुनील शर्मा ने घोषणा की है कि BJP मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य का दर्जा बहाल करने वाले प्रस्ताव का सड़कों पर और J&K विधानसभा के शरद सत्र के बाकी दो दिनों में विरोध करेगी.

सुनील शर्मा ने घोषणा की, "हम आने वाले दिनों में इस राष्ट्र-विरोधी प्रस्ताव के खिलाफ सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और विधानसभा के अंदर भी विरोध जारी रखेंगे." उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है और उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान का नाम लाकर समय तय नहीं कर सकते.

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'J&K का दर्जा बहाल करने का समर्थन, लेकिन अनुच्छेद 370 बहाली का विरोध'

J&K विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आग्रह करने वाला "राज्य का दर्जा बहाल करने" का प्रस्ताव पारित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, LoP सुनील शर्मा ने कहा कि हालांकि BJP राज्य का दर्जा बहाल करने के पूरी तरह समर्थन में है, लेकिन वह ऐसी किसी भी बात का विरोध करेगी जिसमें अनुच्छेद 370 या J&K को स्वायत्तता (1953 से पहले की स्थिति) बहाल करने की बात हो.

'राज्य का दर्ज बहाली पर बीजेपी सरकार के साथ है'

सुनील शर्मा ने कहा, "J&K एक संवेदनशील राज्य है और हमारे दुश्मन इस क्षेत्र को अस्थिर करने की लगातार साजिश रच रहे हैं. हमने खून-खराबा देखा है और आज सरकार की कोशिशों की वजह से शांति है. आज हमें जिस चीज़ की कमी खलती है, वह राज्य का दर्जा है और BJP इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के साथ है." उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दी कि वे विवादास्पद ऐतिहासिक एजेंडे के साथ मिलाने के बजाय केवल राज्य के दर्जे पर एक स्पष्ट प्रस्ताव लाएं.

'यह प्रस्ताव धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ'

'राज्य का दर्जा बहाल करने' वाले प्रस्ताव में दो अन्य प्रस्तावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि  "पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं. प्रस्ताव केवल राज्य के दर्जे के मुद्दे पर होना चाहिए था, लेकिन यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है,"   

सुनील शर्मा ने आरोप लगाया, "2000 का प्रस्ताव 1953 से पहले की स्थिति की मांग करता है और 2024 का प्रस्ताव 370 और 35A की मांग करता है; ये प्रस्ताव संविधान का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक हैं. ये प्रस्ताव भारत के संविधान के खिलाफ हैं क्योंकि इनमें J&K को एक मुस्लिम इलाके और बाकी भारत से अलग दिखाया गया है." 

'इन प्रस्तावों के जरिये समय को 70 साल पीछे ले जाना चाहती है NC'

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के जरिए NC समय को 70 साल पीछे ले जाना चाहती है. सुनील शर्मा ने कहा कि राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) असल में बीजेपी का एजेंडा है जिसे केंद्र सरकार सही समय पर बहाल करेगी. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) पर आरोप लगाया कि वे 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति और 2000 के खारिज हो चुके ऑटोनॉमी प्रस्ताव का ज़िक्र ज़बरदस्ती लाकर इस प्रक्रिया को "खराब" करने की कोशिश कर रहे हैं.

राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि अगर यह J&K में सुरक्षा हालात से जुड़ा है, तो यह पाकिस्तान को सत्ता सौंपने जैसा है; इस पर सुनील शर्मा ने उमर पर दुश्मनों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया.

"NC सदन में पाकिस्तानी एजेंडा आगे बढ़ा रही है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. बीजेपी आपके साथ है और हम J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहते हैं कि वे सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर प्रस्ताव लाएं और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे." उन्होंने कहा कि उमर के दादा शेख अब्दुल्ला ने भी 1953 से पहले की स्थिति को खत्म कर दिया था और उमर उसी पुरानी बात को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

सुनील शर्मा ने विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से सवाल किया और पूछा कि क्या पार्टी J&K में अनुच्छेद 370 और ऑटोनॉमी को बहाल करने का समर्थन करती है.

"हम कांग्रेस से सवाल करते हैं कि वे अपनी स्थिति साफ़ करें कि वे 1953 से पहले की स्थिति के पक्ष में हैं या नहीं. पार्टी को अपना रुख़ साफ़ करना चाहिए और देश की जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए."

शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाक्रमों पर चर्चा की थी. उन्होंने केंद्र के इस नज़रिए पर ज़ोर दिया कि सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टी J&K को बेवजह ऐतिहासिक ध्रुवीकरण और पुराने टकराव की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रही है.

जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव

Published at : 28 Sep 2026 11:33 PM (IST)
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