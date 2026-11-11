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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirBJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, 'गुपकार से चलाई जा रही सरकार, किस अधिकार से...'

BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, 'गुपकार से चलाई जा रही सरकार, किस अधिकार से...'

जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला किसी सार्वजनिक पद पर नहीं हैं. किस अधिकार से वो सरकार के मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकते हैं?

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 11 Nov 2026 04:58 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस की ओर से सभी विधायकों को मंत्रियों का सलाहकार बनाने की चिट्ठी पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि नेशनल कांफ्रेंस का सलाहकार समूह पार्टी के अंदर विद्रोह को नियंत्रित करने और असहमति को दबाने के लिए है, शासन चलाने के लिए नहीं. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को घेरते हुए कहा कि सरकार सिविल सचिवालय से नहीं बल्कि गुपकार से चलाई जा रही है.

जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, "डॉ. फारूक अब्दुल्ला किसी सार्वजनिक पद पर नहीं हैं. किस अधिकार से एक पार्टी अध्यक्ष, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है? सरकार सिविल सचिवालय से नहीं, बल्कि गुपकार से चलाई जा रही है. यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह कोई नई बात नहीं है. अपने पूरे इतिहास में, NC ने हमेशा संस्थानों और जनता से ऊपर एक परिवार और एक पार्टी के हितों को रखा है. यह फैसला उसी मानसिकता का एक और उदाहरण है."

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'NC के प्रति वफादारी के आधार पर होगा विकास'

बीजेपी नेता ने आगे कहा, ''अगर सिर्फ NC के विधायकों की ही मंत्रियों तक पहुंच होगी और उन्हें ही नीतियों के बारे में पहले जानकारी मिलेगी, तो विपक्ष के विधायकों को चुनने वाले मतदाताओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा. ऐसे में विकास नागरिकों की जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर होगा. यहां तक कि NC के अपने सहयोगियों को भी इससे बाहर रखा गया है, जो यह दिखाता है कि इसका मकसद केवल एक पार्टी के भीतर की असहमति को संभालना है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनना." 

अनौपचारिक सलाहकार समूह सिर्फ एक सांत्वना पुरस्कार- बीजेपी

सुनील शर्मा ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये विधायक विभागीय फाइलें देखेंगे, खर्चों की समीक्षा करेंगे या अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, और क्या वे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे या पार्टी अध्यक्ष को? उन्होंने ये भी कहा, "अगर वे इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये नए बने अनौपचारिक समूह सिर्फ एक 'सांत्वना पुरस्कार' हैं. वे बिना किसी जवाबदेही वाले 'समानांतर सत्ता केंद्र' बन जाएंगे. जनता ने 90 विधायकों को चुना है, न कि सिर्फ NC के विधायकों को चुना है."

'NC के बाहर किसी से भी कोई सलाह नहीं ली गई'

विपक्ष के नेता ने कहा कि यह व्यवस्था विधानसभा और उसकी समितियों को दरकिनार करती है, जहां विपक्ष के सदस्य बैठते हैं और जहां सरकार के कामकाज की जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि NC के बाहर किसी से भी इस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई. विधानसभा वह जगह है जहां सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है. यह काम विपक्ष द्वारा किया जाता है, न कि केवल सत्ताधारी पार्टी द्वारा. हर मंत्री ने गोपनीयता की शपथ ली है कि वे अपने पास आने वाले मामलों को तब तक उजागर नहीं करेंगे, जब तक कि उनके कर्तव्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो. 

यह मंत्री के शपथ का उल्लंघन होगा- सुनील शर्मा

बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने आगे कहा, ''नीतिगत पहलों और विभागों के कामकाज के बारे में पार्टी समूहों को जानकारी देना किसी मंत्री के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है. ऐसा करना उस शपथ का उल्लंघन होगा, जिसके तहत वे अपने पद पर आसीन हैं. इन समूहों को 'अनौपचारिक' कहने का सीधा मतलब यही है कि इनकी कोई वास्तविक भूमिका या अधिकार नहीं है. 

'NC अपने विधायकों को सिर्फ शांत रखने के लिए खोखला पद दे रही'

उन्होंने सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए कहा, ''कैबिनेट में 10 प्रतिशत की सीमा के कारण अपने सभी विधायकों को जगह न दे पाने की स्थिति में, NC उन्हें केवल शांत रखने के लिए एक खोखला पद दे रही है, जबकि शासन-प्रशासन में उन्हें कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया जा रहा है. यह नाराज विधायकों को शांत करने के लिए किया गया एक दिखावा भर है, जिसकी कीमत जम्मू-कश्मीर की जनता को चुकानी पड़ रही है.

उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि किसी एक पार्टी के प्रति. अगर सरकार वास्तव में विधायकों से फीडबैक लेना चाहती है, तो उसे संसद की तर्ज पर या अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तरह 'सर्वदलीय परामर्श समितियां' (ऑल-पार्टी कंसल्टेटिव कमेटी) बनानी चाहिए.

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Published at : 11 Nov 2026 04:58 PM (IST)
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Farooq Abdullah BJP Jammu Kashmir NEWS
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