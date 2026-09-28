Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir2019 नहीं, 1947 हो चर्चा का आधार, J&K के दर्जे पर विधानसभा में बोले सज्जाद लोन

2019 नहीं, 1947 हो चर्चा का आधार, J&K के दर्जे पर विधानसभा में बोले सज्जाद लोन

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए कहा कि भारत में जम्मू-कश्मीर की मौजूदगी 1947 में वहां के लोगों से किए गए वादों पर टिकी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने सोमवार (28 सितंबर) को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दर्जे और भारत के साथ उसके रिश्ते पर किसी भी चर्चा के लिए 1947 में किए गए वादे ही आधार होने चाहिए. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए लोन ने कहा कि प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनके मन में 'पूरा सम्मान' है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में जम्मू-कश्मीर की मौजूदगी 1947 में वहां के लोगों से किए गए वादों पर टिकी है.

सज्जाद लोन ने कहा, 'मेरे मन में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है. लेकिन अगर हम आज यहां हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए किसी वादे की वजह से नहीं है. हम यहां इसलिए हैं क्योंकि 1947 में जम्मू-कश्मीर के लोगों से वादे किए गए थे.'

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव
जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव
जम्मू और कश्मीर
भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?
भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग
जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग
जम्मू और कश्मीर
J&K: रीढ़ की हड्डी टूटी तो ट्रिब्यूनल ने बदला न्याय, 8 करोड़ के मुआवजे का आदेश
J&K: रीढ़ की हड्डी टूटी तो ट्रिब्यूनल ने बदला न्याय, 8 करोड़ के मुआवजे का आदेश

'जिस केंद्र सरकार ने हमारा दर्जा घटाया, क्या यह कानूनी है या नहीं?'

उन्होंने कहा कि मूल ढांचे में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार चलाने में सार्थक भूमिका हो और उन्हें स्वायत्तता तथा अपने फैसले खुद लेने की शक्तियां मिलें. जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के संवैधानिक और कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए लोन ने पूछा, 'मुझे बताइए, जिस केंद्र सरकार ने हमारा दर्जा घटाया — क्या यह कानून के दायरे में है या नहीं?'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए लोन ने कहा कि कोर्ट ने उन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया है कि क्या ऐसे हालात में किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं? उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करते समय विधानसभा को अपने ऐतिहासिक आधार को नहीं बदलना चाहिए.

भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?

'विधानसभा में चर्चा का आधार 1947 होना चाहिए, न कि 2019'

सज्जाद लोन ने कहा, 'इस विधानसभा में चर्चा का आधार 1947 होना चाहिए, न कि 2019. हम आधार नहीं बदल सकते. हम इतिहास का स्वरूप नहीं बदल सकते.' उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ राजनीतिक दौर और सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए ऐतिहासिक वादों पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए.

लोन ने कहा, 'यह एक दौर है. कितने लोग आए और कितने चले गए. वे भी एक दिन चले जाएंगे. आप भी एक दिन चले जाएंगे. हम भी एक दौर से गुजर रहे हैं.' लोन ने कहा, 'हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं बदलना चाहिए. रेफरेंस पॉइंट 1947 ही होना चाहिए.'

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग

Published at : 28 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Sajad Lone JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव
जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव
जम्मू और कश्मीर
भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?
भारत नहीं पाकिस्तान करेगा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य फैसला! उमर अब्दुल्ला ने ये क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग
जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग
जम्मू और कश्मीर
J&K: रीढ़ की हड्डी टूटी तो ट्रिब्यूनल ने बदला न्याय, 8 करोड़ के मुआवजे का आदेश
J&K: रीढ़ की हड्डी टूटी तो ट्रिब्यूनल ने बदला न्याय, 8 करोड़ के मुआवजे का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
मध्य प्रदेश
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget