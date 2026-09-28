2019 नहीं, 1947 हो चर्चा का आधार, J&K के दर्जे पर विधानसभा में बोले सज्जाद लोन

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने सोमवार (28 सितंबर) को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दर्जे और भारत के साथ उसके रिश्ते पर किसी भी चर्चा के लिए 1947 में किए गए वादे ही आधार होने चाहिए. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए लोन ने कहा कि प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनके मन में 'पूरा सम्मान' है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में जम्मू-कश्मीर की मौजूदगी 1947 में वहां के लोगों से किए गए वादों पर टिकी है.

सज्जाद लोन ने कहा, 'मेरे मन में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है. लेकिन अगर हम आज यहां हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए किसी वादे की वजह से नहीं है. हम यहां इसलिए हैं क्योंकि 1947 में जम्मू-कश्मीर के लोगों से वादे किए गए थे.'

'जिस केंद्र सरकार ने हमारा दर्जा घटाया, क्या यह कानूनी है या नहीं?'

उन्होंने कहा कि मूल ढांचे में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार चलाने में सार्थक भूमिका हो और उन्हें स्वायत्तता तथा अपने फैसले खुद लेने की शक्तियां मिलें. जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के संवैधानिक और कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए लोन ने पूछा, 'मुझे बताइए, जिस केंद्र सरकार ने हमारा दर्जा घटाया — क्या यह कानून के दायरे में है या नहीं?'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए लोन ने कहा कि कोर्ट ने उन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया है कि क्या ऐसे हालात में किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं? उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करते समय विधानसभा को अपने ऐतिहासिक आधार को नहीं बदलना चाहिए.

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'विधानसभा में चर्चा का आधार 1947 होना चाहिए, न कि 2019'

सज्जाद लोन ने कहा, 'इस विधानसभा में चर्चा का आधार 1947 होना चाहिए, न कि 2019. हम आधार नहीं बदल सकते. हम इतिहास का स्वरूप नहीं बदल सकते.' उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ राजनीतिक दौर और सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए ऐतिहासिक वादों पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए.

लोन ने कहा, 'यह एक दौर है. कितने लोग आए और कितने चले गए. वे भी एक दिन चले जाएंगे. आप भी एक दिन चले जाएंगे. हम भी एक दौर से गुजर रहे हैं.' लोन ने कहा, 'हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं बदलना चाहिए. रेफरेंस पॉइंट 1947 ही होना चाहिए.'

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