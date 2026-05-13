कश्मीर के मदरसे में रात को लगी आग, सो रहे बच्चों में से चार झुलसे, शॉर्ट सर्किट की आशंका

कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक धार्मिक मदरसे में आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य छात्र झुलस गए. इस हादसे में मदरसे की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को मट्टन चौक स्थित कोर्ट रोड पर दारुल उलूम वाले मस्जिद में अचानक आग लग गई. उस समय अधिकांश छात्र सो रहे थे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

12 से 15 साल के चार छात्र आग में झुलसे

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग दारुल उलूम बाबा हैदर रेशी में लगी थी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग, छात्र और आपातकालीन सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में चार छात्र झुलस गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए GMC अनंतनाग ले जाया गया. घायल छात्रों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक छात्र को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 12 वर्षीय बिलाल अहमद के रूप में हुई है, जो मोहम्मद अकबर का बेटा और वदवान का निवासी था.

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शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह

वहीं, घायलों की पहचान साबित फयाज और साहिल अहमद के रूप में हुई है, जो संगलदान के रहने वाले हैं, जबकि इरफान अहमद पहलगाम का निवासी बताया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, दो घायल छात्रों का इलाज GMC अनंतनाग में चल रहा है, जबकि एक अन्य छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

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