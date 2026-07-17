अमरनाथ यात्रियों की भरी बस में अचानक लगी भीषण आग, खिड़कियों से कूदकर लोगों ने बचाई जान

जम्मू के रामबन जिले में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि बस का एक टायर फटने की वजह से यह आग लगी थी. गनीमत की बात यह रही है कि लोगों ने समय रहते खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचा ली और किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा.

मामला गुरुवार (16 जुलाई) को जम्मू के रामबन जिले के करोल इलाके का है. हादसे के समय वहां अफरा-तफरी का माहौन बन गया. जानकारी के मुताबिक, बस श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू की तरफ आ रही थी, तभी अचानक वाहन का टायर फट गया.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ ने NC पर साधा निशाना, कहा- 'ऐसे वापस नहीं होगा राज्य का दर्जा'

टायर फटने से फ्यूल टैंक में लगी आग

चश्मदीदों के अनुसार, बस में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आ रहे श्रद्धालु राजस्थान से थे. जैसे ही यह बस रामबन के करोल इलाके में पहुंची, बस का टायर फटने से अचानक फ्यूल टैंक ने आग पकड़ ली. कुछ ही मिनटों में बस धू धू कर जलने लगी. काला घना धुआं दूर तक दिखाई देने लगा. गनीमत यह रही कि इस आग लगने से पहले सभी यात्री बस से उतर चुके थे.

यात्रियों के सुरक्षित घर लौटने की व्यवस्था

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस हादसे की जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा कि राजस्थान के श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थयात्रियों की बस, दर्शन के बाद लौटते समय करोल में टायर फटने के कारण आग की चपेट में आ गई थी. मैंने इस स्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों और रामबन के डिप्टी कमिश्नर के साथ समीक्षा की है. भगवान शिव की कृपा से सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं. मैंने रामबन जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को तुरंत मदद पहुंचाएं और उनके राजस्थान सुरक्षित लौटने की व्यवस्था करें.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जे की मांग पर सियासत, NC के बाद अब कांग्रेस भी करेगी प्रदर्शन, PM को लिखा पत्र