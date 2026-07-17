जम्मू-कश्मीर पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत, 4 जवान घायल; इलाके में तनाव के बाद इंटरनेट बैन

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात पुलिस फायरिंग में एक स्थानीय युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं. इलाके में पुलिसबल की संख्या भी बढ़ा दी गई है.

पुलिस के अनुसार, भद्रवाह के जय वैली क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल को कुछ संदिग्ध हरकतें दिखाई दीं. जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें टोका तो संदिग्ध व्यक्तियों ने उन पर हमला बोल दिया. पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने हथियार छीनने की भी कोशिश की. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने एक राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया.

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अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत

घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान भद्रवाह निवासी आरिफ के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि चार पुलिसकर्मी भी इस झड़प में घायल हुए हैं. घायलों में हेड कांस्टेबल राजन, SPO विशाल, SPO दलजीत सिंह और SPO संदीप शामिल हैं.

इलाके में फैला तनाव, इंटरनेट बैन

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया. स्थानीय लोगों में आक्रोश है. प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. पुलिस का कहना है कि पूरी घटना की विस्तृत जांच की जा रही है. मृतक युवक के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना वजह फायरिंग की. वहीं पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है.

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