जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ ने NC पर साधा निशाना, कहा- 'ऐसे वापस नहीं होगा राज्य का दर्जा'

जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाला है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता दरख्शां अंद्राबी ने अब इसपर निशाना साधा है.

उन्होंने गुरुवार (17 जुलाई) को कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर NC का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेगा. इसके बजाय, उन्होंने इसे NC की अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया.

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'विरोध प्रदर्शन से राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा'

अंद्राबी ने कहा, "जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन कर रही है." मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के मागाम इलाके के मखमा में मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का राज्य का दर्जा बहाल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

केंद्र सरकार के बार-बार दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए अंद्राबी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सार्वजनिक रूप से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं और भरोसा दिला चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. यह वापस मिलेगा, लेकिन जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं."

प्रदेश में तेज हुईं सियासी गतिविधियां

बता दें कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 प्रमुख राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय नेताओं को पत्र लिखकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है. वहीं, जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कश्मीर घाटी में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई है.

बीजेपी ने कहा है कि पार्टी उमर सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खराब होती सार्वजनिक सेवाओं और विकास जैसे मुद्दों पर घेरेगी. इसके साथ ही जनता को बताएगी कि दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन कुछ नहीं, केवल विफलताओं को छुपाने का एक प्रयास है. ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं.

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