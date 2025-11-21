जम्मू कश्मीर असेंबली में दो नए विधायकों की एंट्री, PDP और BJP MLA आज बनेंगे सदन का हिस्सा

जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो नए सदस्य शामिल होने जा रहे हैं, जिससे अक्टूबर 2024 के बाद से पहली बार असेंबली में सदस्यों की पूरी संख्या 90 हो जाएगी. दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 में बडगाम और गांदरबल, दो सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता था, बाद में शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने एक सीट खाली कर दी थी. इससे सदन में सदस्यों की संख्या 89 रह गई थी.

अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर शुक्रवार (21 नवंबर) की सुबह दो नए चुने गए MLA को शपथ दिलाएंगे. सूत्रों ने बताया कि स्पीकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के मुंतज़िर मेहदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की देवयानी राणा को सुबह 11:00 बजे जम्मू में असेंबली कॉम्प्लेक्स में शपथ दिलाएंगे.

PDP और BJP के हैं नए विधायक

मुंतज़िर मेहदी बडगाम असेंबली एरिया से चुने गए, जबकि देवयानी राणा नगरोटा से जीतीं. यह एक ऐसी सीट है जिसे उनके स्वर्गीय पिता देविंदर सिंह राणा ने पहले दो बार रिप्रेजेंट किया था. इन दो खाली सीटों के भरने के साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है.

सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 MLA, BJP के 29, कांग्रेस के 6, PDP के 4 MLA हैं, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPI (M) और आम आदमी पार्टी के एक-एक MLA हैं. इसके अलावा, सात निर्दलीय MLA भी हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में पांच सदस्यों को नॉमिनेट करने का भी अधिकार है. दो महिलाएं, माइग्रेंट्स के दो प्रतिनिधि, और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आए रिफ्यूजी का एक सदस्य.