हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर असेंबली में दो नए विधायकों की एंट्री, PDP और BJP MLA आज बनेंगे सदन का हिस्सा

जम्मू कश्मीर असेंबली में दो नए विधायकों की एंट्री, PDP और BJP MLA आज बनेंगे सदन का हिस्सा

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो नए विधायकों, पीडीपी के मुंतज़िर मेहदी और बीजेपी की देवयानी राणा, के शपथ लेने के साथ ही सदन में सदस्यों की संख्या 90 हो जाएगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो नए सदस्य शामिल होने जा रहे हैं, जिससे अक्टूबर 2024 के बाद से पहली बार असेंबली में सदस्यों की पूरी संख्या 90 हो जाएगी. दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 में बडगाम और गांदरबल, दो सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता था, बाद में शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने एक सीट खाली कर दी थी. इससे सदन में सदस्यों की संख्या 89 रह गई थी.

अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर शुक्रवार (21 नवंबर) की सुबह दो नए चुने गए MLA को शपथ दिलाएंगे. सूत्रों ने बताया कि स्पीकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के मुंतज़िर मेहदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की देवयानी राणा को सुबह 11:00 बजे जम्मू में असेंबली कॉम्प्लेक्स में शपथ दिलाएंगे. 

PDP और BJP के हैं नए विधायक

मुंतज़िर मेहदी बडगाम असेंबली एरिया से चुने गए, जबकि देवयानी राणा नगरोटा से जीतीं. यह एक ऐसी सीट है जिसे उनके स्वर्गीय पिता देविंदर सिंह राणा ने पहले दो बार रिप्रेजेंट किया था. इन दो खाली सीटों के भरने के साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है.

सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 MLA, BJP के 29, कांग्रेस के 6, PDP के 4 MLA हैं, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPI (M) और आम आदमी पार्टी के एक-एक MLA हैं. इसके अलावा, सात निर्दलीय MLA भी हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में पांच सदस्यों को नॉमिनेट करने का भी अधिकार है. दो महिलाएं, माइग्रेंट्स के दो प्रतिनिधि, और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आए रिफ्यूजी का एक सदस्य.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
PDP Jammu Kashmir News BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Cortisol Detox: स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget