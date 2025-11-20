कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड, PDP और कांग्रेस बोली- 'ये दबाव की कोशिश...'

जम्मू-कश्मीर के सबसे पुराने इंग्लिश न्यूज पेपर के बंद ऑफिस पर रेड के कुछ घंटों बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती ने गुरुवार (20 नवंबर) को जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश बताया.

दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में इंडिपेंडेंट मीडिया को निशाना बनाकर डराने-धमकाने के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने देश के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के आरोप में पब्लिकेशन के ऑफिस पर रेड मारी और AK राइफल और पिस्टल के कार्ट्रिज समेत दूसरी चीजें बरामद कीं.

डिप्टी सीएम ने छापेमारी पर क्या कहा?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर सिंह चौधरी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई भी कार्रवाई पूरी तरह से गलत काम के सबूतों पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने यहां रिपोर्टर्स से कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो एक्शन लिया जाना चाहिए. अगर उन्होंने गलत किया है, तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन यह सिर्फ दबाव डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अगर आप सिर्फ दबाव डालने के लिए ऐसा करते हैं, तो यह गलत होगा. अधिकारियों ने बताया कि SIA ने अखबार के ऑफिस पर एक केस के सिलसिले में छापा मारा, जिसमें आरोप था कि पब्लिकेशन ने देश के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है.

इल्तिजा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया

इस पर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर टाइम्स ने लंबे समय से उसे चुप कराने की कोशिशों का विरोध किया है. कश्मीर टाइम्स कश्मीर के उन गिने-चुने अखबारों में से एक है जिसने न सिर्फ सत्ता के सामने सच बोला बल्कि दबाव और धमकी के आगे झुकने या झुकने से भी मना कर दिया.

उन्होंने कहा कि देश विरोधी एक्टिविटीज करने की आड़ में उनके ऑफिस पर छापा मारना बेवकूफी है और इससे मनमानी की बू आती है. उन्होंने कहा, "कश्मीर में, देश विरोधी गाली देकर सच के हर रास्ते को दबाया जा रहा है. क्या हम सब देश विरोधी हैं?"

पीडीपी ने छापेमारी की आलोचना की

PDP यूथ प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता ने भी छापे की आलोचना की और अखबार के फाउंडर की विरासत का जिक्र किया. उनका कहना है कि कश्मीर टाइम्स के फाउंडर वेद भसीन ने जम्मू-कश्मीर में सबसे हिम्मत वाली आवाजों में से एक आवाज बनाई. निडर, सच्ची, और जिसे चुप कराना नामुमकिन हो.

उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अनुराधा भसीन ने उसी हिम्मत के साथ उस विरासत को आगे बढ़ाया. दशकों तक, इस अखबार ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन, गायब होने, शासन की नाकामियों और बड़े राजनीतिक बदलावों की कुछ सबसे बड़ी कहानियों को उजागर किया. हर धमकी और हर दबाव के बावजूद, कश्मीर टाइम्स बिना हिले खड़ा रहा.