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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअंबाला में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, वार्ड-5 उम्मीदवार अमन उप्पल BJP में शामिल

अंबाला में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, वार्ड-5 उम्मीदवार अमन उप्पल BJP में शामिल

Ambala Municipal Corporation Elections 2026: वार्ड 5 के कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लेकर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दिया. उप्पल ने अंबाला शहर विधायक निर्मल सिंह पर दबाव का आरोप लगाया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 29 Apr 2026 10:39 AM (IST)
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  • कांग्रेस के अमन उप्पल ने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया.
  • कांग्रेस विधायक पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप.
  • परिवार ने विधायक पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया.
  • बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में नामांकन वापस लिया.

हरियाणा के अंबाला नगर निगम चुनाव 2026  में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. यहां कांग्रेस के वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी अमन उप्पल ने अपना नामांकन वापिस लेकर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया. कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप है कि विधायक निर्मल सिंह ने उन्हें आजाद उम्मीदवार के पक्ष में नामांकन वापिस लेने का दबाव बनाया था. उम्मीदवार के परिजनों ने निर्मल सिंह पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है. इसके बाद बीजेपी नेता असीम गोयल की उपस्थिति में अमन उप्पल बीजेपी में शामिल हो गए और वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मेहता को समर्थन दे दिया. 

अंबाला शहर नगर निगम चुनाव में बड़ी हलचल जारी है. आज वार्ड 5 के कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल ने नामांकन वापस लेकर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया. कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि अंबाला शहर विधायक निर्मल सिंह ने उन्हें आजाद उम्मीदवार के पक्ष में नामांकन वापिस लेने का दबाव बनाया था, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा. इस मौके पूर्व मंत्री असीम गोयल व बीजेपी जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने अमन उपल को टीम सहित बीजेपी में शामिल करवा मान सम्मान देने की बात कही. 

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कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप है कि विधायक निर्मल सिंह ने उन्हें आजाद उम्मीदवार के पक्ष में नामांकन वापिस लेने का दबाव बनाया था. जिसके चलते उन्हें कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लेना पड़ा. उम्मीदवार के परिजनों ने निर्मल सिंह पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा वो हर वार्ड जाकर कांग्रेस की पोल खोलने का काम करेंगे. वहीं, विधायक निर्मल सिंह ने अमन उप्पल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अमन ने बीजेपी के दबाव में नामांकन वापस लिया था. कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का फायदा वार्ड 5 के बीजेपी उम्मीदवार राजेश मेहता को मिलेगा. मेहता ने कहा वो और अमन उप्पल मिलकर वार्ड के लिए काम करेंगे.

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Input By : राजेश मेहता
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Published at : 29 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Ambala Haryana Election HARYANA NEWS
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