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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana Politics: हरियाणा की इन विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव? कांग्रेस की मांग के बाद सियासी हलचल

Haryana Politics: हरियाणा की इन विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव? कांग्रेस की मांग के बाद सियासी हलचल

Haryana Politics: हरियाणा में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की मांग की गई है. कांग्रेस ने जिन पांच सीटों पर उपचुनाव की मांग की है यह उनकी विधायकों की है जिन्होंने राज्यसभा चुनवा में क्रॉस वोटिंग की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने बीजेपी को पांच विधायकों को शामिल करने की चुनौती दी.
  • राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई.
  • विधायकों को इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ने का सुझाव.
  • बीजेपी ने पांचों विधायकों को पार्टी से निलंबित किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि जिन 5 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, उन्हें पार्टी में शामिल करा के उपचुनाव कराया जाए. पांचों विधायक क्रमशः नारायणगढ़, सढौरा, रतिया, पुनहाना और हथीन विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं.

हरियाणा स्थित रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि आप पांच विधायकों की क्रॉस-वोटिंग पर की गई कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हुड्डा ने  मैं उनसे (कार्रवाई) सहमत हूं. उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. मैं उन पांच विधायकों के बारे में भी कहना चाहता हूंकि बीजेपी ने उनका वोट ले लिया है. अगर बीजेपी में उनका वोट लेने की ताकत है, तो उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए.

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कांग्रेस ने इन विधायकों को किया था सस्पेंड

उन्होंने कहा कि लेकिन आपने (BJP) उनका वोट ले लिया. बीजेपी ने इन पांच विधायकों का भविष्य बर्बाद कर दिया है. उन्होंने अपना भविष्य खुद भी खराब कर लिया है. इन पांच विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए. लेकिन बीजेपी ने उनका वोट ले लिया है.

हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को विधायकों की कोई परवाह नहीं है. विधायकों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा.

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बता दें हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट मामले में कांग्रेस ने पांचों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. पांचों विधायकों - शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल - पांचों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है.

निलंबन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया था कि संबंधित विधायकों ने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जो संगठनात्मक मर्यादाओं के प्रतिकूल है.

Published at : 24 Apr 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Haryana News Deepender Singh Hooda BJP Congress Haryana Politics
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