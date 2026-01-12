गुरुग्राम में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा

हरियाणा के अधिकांश स्थानों और राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.