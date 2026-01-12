एक्सप्लोरर
गुरुग्राम में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा
Gurugram Weather News: हरियाणा में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी हो रही है. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चिंतित दिख रहे हैं.
हरियाणा के गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इलाके के कई स्थानों पर रात का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना दुश्वार है.
Published at : 12 Jan 2026 05:42 PM (IST)
