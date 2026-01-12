हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गुरुग्राम में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा

गुरुग्राम में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा

Gurugram Weather News: हरियाणा में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी हो रही है. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चिंतित दिख रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 12 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Gurugram Weather News: हरियाणा में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी हो रही है. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चिंतित दिख रहे हैं.

हरियाणा के गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इलाके के कई स्थानों पर रात का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना दुश्वार है.

1/7
मौसम विभाग ने सोमवार (12 जनवरी) को यह जानकारी दी. गुरुग्राम में रविवार (11 जनवरी) की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. राज्य के लोग पूरी तरह कपड़ों में नजर आ रहे हैं.
मौसम विभाग ने सोमवार (12 जनवरी) को यह जानकारी दी. गुरुग्राम में रविवार (11 जनवरी) की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. राज्य के लोग पूरी तरह कपड़ों में नजर आ रहे हैं.
2/7
हरियाणा के अधिकांश स्थानों और राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
हरियाणा के अधिकांश स्थानों और राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
Published at : 12 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Gurugram News Chandigarh News HARYANA NEWS

