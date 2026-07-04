रेवाड़ी: प्रेमी संग की पति की हत्या, बताती रही सुसाइड, डिलीट चैट और 49 कॉल्स से खुला खौफनाक राज

हरियाणा के रेवाड़ी में पत्नी तन्नू ने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर पति मोनू का कत्ल करवा दिया. परिवार या पुलिस को उस पर शक ना हो, इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग कराई थी. पहले तो उसने मोनू को मुंह और नाक दबाकर बेसुध करवाया और फिर जिंदा ही नहर में फेंकवा दिया. यह इसलिए किया ताकि जब शव मिले और पोस्टमार्टम हो तो रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबने से आए. स्कूटी भी नहर किनारे इसलिए ही खड़ी कराई कि यह पूरी तरह सुसाइड लगे.

इस प्लान में वह कामयाब भी रही, क्योंकि शव मिलने के बाद पुलिस ने इत्तेफाकिया केस बताकर शव परिवार को सौंप दिया. परिवार ने भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया. दूसरी प्लानिंग के तहत तन्नू ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर आंसू भी बहाए. सात दिन मां-पिता और भाई के साथ पति खोने के दर्द का भाव लिए सभी रस्म भी निभाई.

मोनू की स्कूटी में रखे मोबाइल का डाटा मिला डिलीट

मगर, यहां उसकी एक गलती पकड़ में आ गई. मोनू की स्कूटी में रखे मिले मोबाइल का सारा डाटा डिलीट मिला. पुलिस ने जब यह मोबाइल परिवार को सौंपा तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से मिलकर डाटा रिकवर करा लिया. इसमें तन्नू की पति से चैट और लापता होने वाले दिन 49 बार कॉल ने परिवार के शक को पुख्ता कर दिया. हालांकि बेटे की रस्म क्रिया के दिन पूरे होने तक परिवार ने बहू को इसका अहसास ही नहीं होने दिया.

परिवार ने हत्या का शक जताकर पुलिस से की शिकायत

मगर, दिन पूरे होते ही परिवार ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को सारी बातें बता दी. इसके बाद ही पुलिस ने तन्नू और उसके प्रेमी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया. गांव जड़थल निवासी 21 वर्षीय मोनू के फोन से मिली डिलीट चैट को परिवार ने रिकवर कराया. मृतक के परिवार के अनुसार पत्नी तन्नू के बुलाने पर मोनू ने पेट दर्द का बहाना बनाया था. वह डॉक्टर के पास दवा लेने की बात कहकर 8 जून की शाम स्कूटी लेकर घर से निकला. पिता को साथ ले जाने से इनकार कर दिया.



9 जून को लिखी गई गुमशुदगी की रिपोर्ट

मोनू जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने तलाश शुरू की. 9 जून की सुबह तन्नू के पास फोन कर मोनू के आने या बात होने के बारे में पूछा. तन्नू ने इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार ने कसौला थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई. 10 जून को आसलवास के पास नहर में एक शव मिला, जिसकी पहचान मोनू के रूप में हुई. शरीर पर कोई चोट का निशाना नहीं मिला. स्कूटी भी नहर किनारे खड़ी मिली. इसमें एक मोबाइल भी मिला.

तन्नू सभी को पति के खोने का करवाती रही अहसास!

सूचना पर पहुंचे परिवार वालों को नहाते वक्त डूबने या सुसाइड करने की पुलिस थ्यौरी से सहमति जतानी पड़ी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और धारा 174 यानि इत्तेफाकिया कार्रवाई मानते हुए परिजनों को सौंप दिया. पति मोनू का शव मिलने की सूचना के बाद तन्नू अपनी मां-पिता और भाई व अन्य लोगों के साथ मायके कसोली से ससुराल जड़थल पहुंची. अंतिम संस्कार से 13 दिन पूरे होने तक सभी रस्में निभाई. मां को अपने साथ रखा और भाई-पिता का भी नियमित आना-जाना रहा. अपने चेहरे के भाव से सभी को पति खोने का अहसास करवाती रही.

पीड़ित परिवार ने डीएसपी और SP से भी मुलाकात

इसके बाद परिवार ने पुलिस को फोन से मिली चैट का डाटा सौंपा और हत्या का केस दर्ज कर जांच की मांग की. खुद फोन की जांच कर चुकी पुलिस ने भी शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद परिवार पहले 21 जून और फिर 30 जून को डीएसपी से मिला. जब बात नहीं बनी तो परिवार 2 जुलाई को एसपी से मिला. इसके बाद तन्नू की गिरफ्तारी हो पाई.

मोनू के लापता होने पर परिजनों ने तन्नू से किया था संपर्क

परिवार ने मोनू के लापता होने पर तन्नू और उसके परिवार से संपर्क किया. उस वक्त सभी ने मोनू से बातचीत होने और अपने यहां आने से इनकार कर दिया. 11 जून को फोन मिलने के बाद तन्नू के पिता ने 8 जून को मोनू और तन्नू की 3 मिनट बात होने की बात स्वीकार की. बताया कि तन्नू ने मोनू से बातचीत की बात उसे बताई थी. तन्नू ने कहा था कि मोनू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा है. वह उसे मिलने के लिए घर से बाहर बुला रहा था, जिस पर मैंने इनकार कर दिया.

सैलरी के पैसे साथ लेकर आने को कहा था

परिवार का कहना है कि मोनू ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मैं दवाई लेने जा रहा हूं लेकिन मोनू नहीं लौट के आया, 7 जून को तन्नू को लेने के लिए जाना था. तन्नू ने सैलरी के पैसे साथ लेकर आने की शर्त रखी. 8 जून को वेतन मिलने के बाद मोनू ने सीएससी जाकर पैसे निकलवाए और घर में पेट दर्द का बहाना बनाकर तन्नू से मिलने पहुंच गया. यह सब तन्नू और मोनू की चैट से पता चला. मोनू के साथ तन्नू अपने प्रेमी सोनू के भी संपर्क में रही.

पुलिस के मुताबिक, तन्नू ने पूछताछ में बताया कि 8 जून को उसने फोन कर मोनू को बुलाया. पहले से घात लगाकर बैठे तन्नु के प्रेमी मुंडनवास निवासी सोनू ने अपने ही गांव के हरिओम और अमन के साथ मिलकर मोनू को दबोच लिया. बेसुध होने तक उसका मुंह और नाक दबाकर रखें. इसके बाद उसे नहर में फेंक दिया.

मामले की जांच जारी- डीएसपी

डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा, ''तन्नू के साथ उसके प्रेमी सोनू का साथी हरिओम गिरफ्तार हो चुका है. मुख्य आरोपी सोनू और उसका दूसरा साथी अहम अभी फरार हैं. दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पत्नी ने प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली है. पुलिस अभी तथ्यों की जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

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