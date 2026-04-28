गुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव

गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे मंगलवार (28 अप्रैल) को घोषित किए गए. यहां बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है. इस बीच राजकोट नगर निगम के वार्ड नंबर दो के नतीजों की चर्चा हो रही है. यहां से मशहूर क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा चुनाव हार गईं. वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थीं और उन्हें बीजेपी ने हरा दिया. नयनाबा की हार को कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. गुजरात की सभी 15 नगर निगम सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे.

नयनाबा की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने दिया था टिकट

एबीपी अस्मिता की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोट नगर निगम के वार्ड नंबर दो में नयनाबा की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था. अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की थी. राजकोट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है.

मैं पार्टी के लिए आगे काम करती रहूंगी- नयनाबा

चुनाव में मिली हार पर नयनाबा की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने कहा कि वो लोगों के फैसले को स्वीकार करती हैं. उन्होंने कहा कि हार और जीत चुनाव का हिस्सा हैं लेकिन वो लोगों और अपनी पार्टी के लिए आगे भी काम करती रहेंगी. उन्होंने कहा, "मैं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूं और इसे भविष्य में भी जारी रखूंगी. इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला." नयनाबा जडेजा काफी समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है. उन्होंने पहली बार राजकोट में स्थानीय चुनाव लड़ा. बता दें कि रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात में मंत्री हैं. वो जानगर नॉर्थ से बीजेपी की विधायक हैं.

बीजेपी ने हासिल की बंपर जीत