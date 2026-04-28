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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव

गुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव

Rajkot Municipal Corporation Election Result: क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा राजकोट में वार्ड नंबर-2 से उम्मीदवार थीं. वो बतौर कांग्रेस उम्मीदार बीजेपी से हार गईं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 09:58 PM (IST)
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गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे मंगलवार (28 अप्रैल) को घोषित किए गए. यहां बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है. इस बीच राजकोट नगर निगम के वार्ड नंबर दो के नतीजों की चर्चा हो रही है. यहां से मशहूर क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा चुनाव हार गईं. वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थीं और उन्हें बीजेपी ने हरा दिया. नयनाबा की हार को कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. गुजरात की सभी 15 नगर निगम सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे.

नयनाबा की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने दिया था टिकट

एबीपी अस्मिता की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोट नगर निगम के वार्ड नंबर दो में नयनाबा की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था. अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की थी. राजकोट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है. 

मैं पार्टी के लिए आगे काम करती रहूंगी- नयनाबा

चुनाव में मिली हार पर नयनाबा की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने कहा कि वो लोगों के फैसले को स्वीकार करती हैं. उन्होंने कहा कि हार और जीत चुनाव का हिस्सा हैं लेकिन वो लोगों और अपनी पार्टी के लिए आगे भी काम करती रहेंगी. उन्होंने कहा, "मैं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूं और इसे भविष्य में भी जारी रखूंगी. इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला." नयनाबा जडेजा काफी समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है. उन्होंने पहली बार राजकोट में स्थानीय चुनाव लड़ा. बता दें कि रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात में मंत्री हैं. वो जानगर नॉर्थ से बीजेपी की विधायक हैं.

बीजेपी ने हासिल की बंपर जीत

  • सभी 15 महानगर पालिकाओं में बीजेपी की क्लीन स्वीप
  • अधिकांश महानगर पालिकाओं में विपक्ष का बुरा हाल
  • मोरबी महानगर पालिका की सभी 52 सीटें बीजेपी ने जीतीं
  • पोरबंदर महानगर पालिका की सभी 52 सीटों पर बीजेपी का कब्जा
  • नवसारी की 52 में से 50 सीटें बीजेपी ने जीतीं
  • सुरेंद्रनगर की 52 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीतीं
  • नडियाद मनपा की 51 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती
  • राजकोट मनपा में 72 में से 65 सीटों पर बीजेपी का कब्जा

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Apr 2026 09:36 PM (IST)
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Ravindra Jadeja Breaking News Abp News GUJARAT NEWS
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