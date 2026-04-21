हरियाणा के हिसार में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में जेजेपी नेताओं के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने मशीनरी का गलत प्रयोग कर रही है जो सही नहीं है. यह विवाद ऐसे वक्त में हो रहा है जब राज्य में निकाय चुनाव करीब हैं और सभी सियासी दल अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं.

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, 'सरकार अपनी हर मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक भी की है, बैठक के अंदर यह निर्णय भी हुआ है कि 27 अप्रैल को जो हमारी इनिशियल लड़ाई थी छात्रों की उसको लेकर एक बड़े स्तर की बैठक की जाएंगी, यह बैठक हिसार के क्रांतिमान पार्क में होगी और फिर निर्णय आगे की कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा कि आज के दौर में यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक ही पॉलिटिकल सोच को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इसको लेकर हर पार्टी के छात्र संगठन में रोष है. आपने देखा होगा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन है. उन सब ने आवाज उठाई और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं. यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, इसमें सब लोग है.

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आगे की रणनीति पर चर्चा होगी- दुष्यंत चौटाला

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दो महीने में चार छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है. 48 घंटे पहले एक छात्रा ने और सुसाइड करने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है और अगर आप मुद्दे को उठाते हो, उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है तो क्या हमें लड़ाई न लड़े. पार्टी ने निर्णय लिया है कि 27 अप्रैल को होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटे में हमारी दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो हम कैसे मान लें कि इस पर कोई काम हो रहा है? शिकायत में साफ-साफ जान से मारने की धमकी वाली बात लिखी हुई है. इसी को लेकर हम लोग जनता की अदालत में जा रहे है और जो फैसला होगा उसी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम लोग अदालत भी जाएंगे और वहां इस मामले में जांच के लिए बात करेंगे, जिससे जनता के सामने सही तथ्य आ सके. हरियाणा के डीजीपी ने हमारा फोन ही उठाना बंद कर दिया है. अगर इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है, तो सोचिए जनता के साथ क्या होता होगा.