एक्सप्लोरर
Pics: पगड़ी बांधे किसान संजय के गांव मदीना पहुंचे राहुल गांधी, देसी पकवान का उठाया लुत्फ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल होने हरियाणा स्थित सोनीपत के मदीना गांव पहुंचे. उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे.
सोनीपत के मदीना गांव में राहुल गांधी
1/10
2/10
Published at : 10 Mar 2026 12:45 PM (IST)
हरियाणा
10 Photos
Pics: पगड़ी बांधे किसान संजय के गांव मदीना पहुंचे राहुल गांधी, देसी पकवान का उठाया लुत्फ
हरियाणा
5 Photos
'गम ही गम है जिंदगी में अब तो...', टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के गाने पर पुलिस ने क्या कुछ कहा?
हरियाणा
7 Photos
ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए कैसे की जासूसी? पुलिस की पूछताछ में खुद उगले कई राज
हरियाणा
7 Photos
पत्नी की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा! ताबूत में लौटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, तस्वीरें झकझोर देंगी
हरियाणा
7 Photos
पीएम मोदी के पहनाए हुए जूतों का क्या करेंगे रामपाल कश्यप? बोले- 'मैं इन्हें वैसे...'
हरियाणा
6 Photos
नायब सिंह सैनी की तारीफ में अमित शाह बोले- 'चुनाव से पहले मेरे घर मीटिंग हुई और...', फिर सीएम ने क्या कहा?
हरियाणा
7 Photos
गुरुग्राम: साइबर सिटी की शीतला माता रोड पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण ध्वस्त, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
चंडीगढ़ प्रशासन का चला हंटर! अब खास दुकानों से ड्रेस-किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे स्कूल
राज्य
LPG की कमी पर कैराना सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान, कहा- हमें यह भी नहीं पता कि...
राज्य
यूपी के अकबरपुर का बदलेगा नाम! मिलेगी नई पहचान, योगी सरकार को भेजा प्रस्ताव
राज्य
'समृद्धि यात्रा नहीं, विदाई यात्रा कहिए चाचा जी...', नीतीश कुमार पर बरसीं लालू की बेटी रोहिणी
Advertisement
हरियाणा
10 Photos
Pics: पगड़ी बांधे किसान संजय के गांव मदीना पहुंचे राहुल गांधी, देसी पकवान का उठाया लुत्फ
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion