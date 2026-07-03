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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में हैवानियत की हदें पार! 23 साल की युवती को जिंदा जलाया, शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार

गुरुग्राम में हैवानियत की हदें पार! 23 साल की युवती को जिंदा जलाया, शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार

Gurugram News In Hindi: पहले पीड़िता मां ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था, लेकिन मृतका के चचेरे भाई की शिकायत पर 30 जून को केस दर्ज करवाया गया. पुलिस ने 1 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 03 Jul 2026 09:07 PM (IST)
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हरियाणा में गुरुग्राम के  सेक्टर-9A में 23 वर्षीय युवती की जिंदा जलाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 35 वर्षीय झज्जर निवासी आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.  आरोपी बादली जिला झज्जर का रहने वाला है और गुरुग्राम में गोल्ड बायर की दुकान चलाता था.  19 जून 2026 को युवती को 90% झुलसी हालत में आर्टिमिस अस्पताल में लेजाया गया था जहां से उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. 27 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

पहले पीड़िता मां ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था, लेकिन मृतका के चचेरे भाई की शिकायत पर 30 जून को सेक्टर-9A थाने में केस दर्ज करवाया गया जिसके बाद पुलिस ने 1 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है. 

सुलह के लिए युवती को बुलाया था 

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि शुरुआती पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मृतका डेढ़ साल पहले आरोपी की दुकान पर सोना बेचने आई थी. वहीं दोनों की दोस्ती हुई और रिलेशन बन गए. आरोपी पहले से शादीशुदा था, ये बात छुपाकर वो युवती से मिलता रहा.  जब युवती को आरोपी की शादी का पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: Haryana News: पानीपत के तालाब में दर्दनाक हादसा, एक दोस्त को बचाने कूदे 2 किशोर; दोनों की डूबने से मौत

18 जून को युवती आरोपी की दुकान पर गई, जहां बहस के बाद सुनील ने कैरोसिन तेल उसके कपड़ों पर डाल दिया.  इसके बाद सुलह के लिए युवती ने सोहना रोड स्थित सेन्ट्रल पार्क में एक फ्लैट बुक किया.  19 जून की सुबह फिर झगड़ा हुआ और आरोपी ने वहीं युवती को आग लगा दी. इसके बाद उसे अल्टीमेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली सफदरजंग रेफर कर दिया लेकिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी खुद युवती को अस्पताल ले गया था 

आपको बतादें की वारदात के बाद आरोपी खुद ही युवती को आर्टिमिस अस्पताल लेकर गया. लेकिन ज्यादा जल जाने के कारण युवती को दिल्ली के सब दर्जन अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवती की माँ ने पहले तो पुलिस कंप्लेंड करने से मना कर दिया लेकिन मृतिका के चचेरे भाई द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 9 ए पुलिस थाने में शिकायत दी गई. इसके बाद  पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: पानीपत में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, पत्थर की ओखली से कुचला चेहरा; घटना CCTV में कैद

Published at : 03 Jul 2026 09:03 PM (IST)
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