लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हांसी जिम संचालक हत्याकांड में थे शामिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुठभेड़ में शूटरों की गोली से कांस्टेबल घायल हुआ.

हरियाणा के हांसी में पिछले महीने एक जिम संचालक की हत्या में कथित रूप से शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर बहादुरगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. पुलिस ने बताया कि बहादुरगढ़ में शनिवार (4 जुलाई) देर रात गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी.

इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर घायल हो गए. घायल आरोपियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने रविवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि दोनों आरोपियों को आधी रात के बाद घेरकर रोका गया था.

Hansi News: हांसी में जिम संचालक कपिल रेड्डू की हत्या, वायरल पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

#WATCH | Bahadurgarh, Haryana: SP STF Vikrant Bhushan says, " Last month, a man named Kapil who was a gym operator was murdered by two unidentified individuals in Hansi. A case was registered at the Hansi City police station in connection with this incident. The investigation… https://t.co/sOEdZAto8X pic.twitter.com/uZa3QcZ2Wf — ANI (@ANI) July 4, 2026

क्या है पूरा मामला?

हांसी में कपिल नामक जिम संचालक की 11 जून को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार, घटना के समय कपिल छह से सात लोगों के एक समूह को खुले मैदान में व्यायाम का प्रशिक्षण दे रहे थे. इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ था.

पुलिस जांच में सामने आया कि इस घटना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर प्रवेश और हिमांशु ने अंजाम दिया था. दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. हरियाणा पुलिस की बहादुरगढ़ इकाई के विशेष कार्य बल को दिल्ली पुलिस की ‘काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल’ से दोनों शूटर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर ढेर

पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर जब पुलिस ने दोनों को घेरकर रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं और इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल के पैर में गोली लग गई. घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार जारी है.

मुठभेड़ में घायल हुए दोनों शूटर को तुरंत बहादुरगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, प्रवेश हिसार जिले के टिब्बा दानाशेर गांव से जबकि हिमांशु हिसार जिले के जाखोद खेड़ा गांव से था.

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