हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'पूरे राज्य में कमल खिल गया', गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल

'पूरे राज्य में कमल खिल गया', गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल

Gujarat Civic Polls: बीजेपी ने राज्य में सभी 15 नगर निगमों, 34 में से 33 जिला पंचायतों और 84 में से 76 नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है. इस बीच सीएम भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को निर्णायक जीत मिली है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से पूरे राज्य में कमल खिल गया है. अहमदाबाद में आयोजित विजय समारोह को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया. 

उन्होंने कहा कि यह जीत बीजेपी में जनता के विश्वास और विकास की सकारात्मक राजनीति की जीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जिलों, तालुकों और शहरों में आयोजित विकास संकल्प बैठकों, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान लोगों का मूड स्पष्ट था कि मतदान से पहले ही उन्होंने बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का मन बना लिया था. 

गुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव

'विकसित गुजरात का संकल्प इस जनादेश से और मजबूत हुआ'

सीएम ने आगे कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ, गांवों से लेकर शहरों तक और हर स्तर पर विकसित गुजरात का संकल्प इस भारी जनादेश से और मजबूत हुआ है. पटेल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रखा है और विकास आधारित शासन के लिए पार्टी को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना पड़ा है.

उन्होंने जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि इस भव्य जीत के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और हम अंतिम व्यक्ति के हित को केंद्र में रखते हुए पारदर्शिता, उत्साह और समर्पण के साथ सेवा कार्य जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि सुशासन की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता ने सराहा है, जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक जीत मिली है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किसे दिया जीत  श्रेय

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस परिणाम का श्रेय शासन और जमीनी कार्य दोनों को दिया. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई जनहितकारी योजनाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की 365 दिन की सेवा एवं समर्पण का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि जनता ने पूरे राज्य में पार्टी के नेतृत्व और विकास एजेंडे का समर्थन किया है. उन्होंने बताया कि बीजेपी ने राज्य में सभी 15 नगर निगमों, 34 में से 33 जिला पंचायतों और 84 में से 76 नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों को खारिज कर दिया है जो केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और ऐसे तत्व 2027 विधानसभा चुनाव में भी समाप्त हो जाएंगे. विजय समारोह में उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, नव-निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

Gujarat Nikay Chunav Results: गुजरात में BJP - 2,531,कांग्रेस - 385, AAP और AIMIM समेत निर्दलियों ने जीती 169 सीटें

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Gujarat Elections BJP Bhupendra Patel GUJARAT ELECTION GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
'पूरे राज्य में कमल खिल गया', गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल
'पूरे राज्य में कमल खिल गया', गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल
गुजरात
गुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव
गुजरात में गजब हो गया! क्रिकेटर रवींद्र जेडजा की बहन नयनाबा जडेजा हारीं चुनाव
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results: गुजरात में BJP - 2,531,कांग्रेस - 385, AAP और AIMIM समेत निर्दलियों ने जीती 169 सीटें
गुजरात में BJP - 2,531,कांग्रेस - 385, AAP और AIMIM समेत निर्दलियों ने जीती 169 सीटें
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
विश्व
Brahmi Script Seal: पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
ऑटो
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
फूड
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
Results
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget