'पूरे राज्य में कमल खिल गया', गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को निर्णायक जीत मिली है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से पूरे राज्य में कमल खिल गया है. अहमदाबाद में आयोजित विजय समारोह को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि यह जीत बीजेपी में जनता के विश्वास और विकास की सकारात्मक राजनीति की जीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जिलों, तालुकों और शहरों में आयोजित विकास संकल्प बैठकों, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान लोगों का मूड स्पष्ट था कि मतदान से पहले ही उन्होंने बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का मन बना लिया था.

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'विकसित गुजरात का संकल्प इस जनादेश से और मजबूत हुआ'

सीएम ने आगे कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ, गांवों से लेकर शहरों तक और हर स्तर पर विकसित गुजरात का संकल्प इस भारी जनादेश से और मजबूत हुआ है. पटेल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रखा है और विकास आधारित शासन के लिए पार्टी को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना पड़ा है.

उन्होंने जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि इस भव्य जीत के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और हम अंतिम व्यक्ति के हित को केंद्र में रखते हुए पारदर्शिता, उत्साह और समर्पण के साथ सेवा कार्य जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि सुशासन की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता ने सराहा है, जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक जीत मिली है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किसे दिया जीत श्रेय

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस परिणाम का श्रेय शासन और जमीनी कार्य दोनों को दिया. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई जनहितकारी योजनाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की 365 दिन की सेवा एवं समर्पण का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि जनता ने पूरे राज्य में पार्टी के नेतृत्व और विकास एजेंडे का समर्थन किया है. उन्होंने बताया कि बीजेपी ने राज्य में सभी 15 नगर निगमों, 34 में से 33 जिला पंचायतों और 84 में से 76 नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों को खारिज कर दिया है जो केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और ऐसे तत्व 2027 विधानसभा चुनाव में भी समाप्त हो जाएंगे. विजय समारोह में उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, नव-निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

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