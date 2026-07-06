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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमिका संग मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमिका संग मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Gurugram News: पुलिस जांच के दौरान 22 मई को गुमशुदा महिला का शव मानेसर के एक कमरे से बरामद किया गया, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 06 Jul 2026 12:02 PM (IST)
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  • हत्या कर नेपाल भागे आरोपी, अब पुलिस रिमांड पर हैं.

गुरुग्राम के थाना मानेसर में एक महिला ने 22 मई को एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उसने बताया था कि उसकी 22 वर्षीय बेटी का विवाह फरवरी 2026 में मानेसर निवासी अंकित के साथ हुआ था. 21 मई को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी घर से लापता है. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और ससुराल पक्ष से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

महिला को अपनी बेटी के गायब होने के पीछे उसके पति एवं ससुराल पक्ष की संलिप्तता होने का संदेह था. प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना मानेसर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद जांच में सामने आया कि पति ने ही प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नि की हत्या कर दी थी. अब आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गुरुग्राम के थाना मानेसर में एक महिला ने 22 मई को एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उसने बताया था कि उसकी 22 वर्षीय बेटी का विवाह फरवरी 2026 में मानेसर निवासी अंकित के साथ हुआ था. 21 मई को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी घर से लापता है. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और ससुराल पक्ष से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

महिला को अपनी बेटी के गायब होने के पीछे उसके पति एवं ससुराल पक्ष की संलिप्तता होने का संदेह था. प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना मानेसर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद जांच में सामने आया कि पति ने ही प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नि की हत्या कर दी थी. अब आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गुरुग्राम में हैवानियत की हदें पार! 23 साल की युवती को जिंदा जलाया, शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस जांच के दौरान 22 मई को गुमशुदा महिला का शव मानेसर के एक कमरे से बरामद किया गया, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को मानेसर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान अंकित (उम्र-25 वर्ष) निवासी मानेसर, गुरुग्राम व रजनी देवी (उम्र-38 वर्ष) निवासी गांव औरंगाबाद जिला झज्जर, हरियाणा के रूप में हुई है. 

दोनों का 3 वर्षों से चल रहा था अफेयर

पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंकित व रजनी का पिछले 3 वर्ष से अफेयर चल रहा था. रजनी पिछले काफी समय से मानेसर में किराए पर रह रही थी. अंकित 21 मई को सुनियोजित योजना के तहत अपनी पत्नी को रजनी के किराए के कमरे पर ले गया और वहां पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात में प्रयोग किया गया हथियार आरोपी दो महीने पहले ही उत्तर-प्रदेश से लेकर आया था.

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित व रजनी हरिद्वार चले गए और वहां से नेपाल भाग गए. इसके बाद दोनों आरोपी 30 जून को भारत वापिस आए थे. पुलिस ने आगे की पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है. 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस जांच के दौरान 22 मई को गुमशुदा महिला का शव मानेसर के एक कमरे से बरामद किया गया, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को मानेसर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान अंकित (उम्र-25 वर्ष) निवासी मानेसर, गुरुग्राम व रजनी देवी (उम्र-38 वर्ष) निवासी गांव औरंगाबाद जिला झज्जर, हरियाणा के रूप में हुई है. 

दोनों का 3 वर्षों से चल रहा था अफेयर

पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंकित व रजनी का पिछले 3 वर्ष से अफेयर चल रहा था. रजनी पिछले काफी समय से मानेसर में किराए पर रह रही थी. अंकित 21 मई को सुनियोजित योजना के तहत अपनी पत्नी को रजनी के किराए के कमरे पर ले गया और वहां पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात में प्रयोग किया गया हथियार आरोपी दो महीने पहले ही उत्तर-प्रदेश से लेकर आया था.

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित व रजनी हरिद्वार चले गए और वहां से नेपाल भाग गए. इसके बाद दोनों आरोपी 30 जून को भारत वापिस आए थे. पुलिस ने आगे की पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है. 

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Published at : 06 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Gurugram News MURDER HARYANA NEWS
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