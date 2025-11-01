कांग्रेस ने लगाया यमुना सफाई में घोटाले का आरोप, AAP की पिछली सरकार पर CBI जांच की मांग

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (AAP) की पिछली सरकार के दौरान यमुना सफाई के नाम पर हुए कथित 6856 करोड़ रुपये के घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. यादव ने आरोप लगाया कि AAP और बीजेपी दोनों ही दलों की सरकारों ने यमुना की सफाई को महज दिखावा बनाकर रखा और दिल्लीवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया.

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने आगे कहा यमुना सफाई के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. केजरीवाल सरकार के 11 साल और मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार के 8 महीनों में वायु व जल प्रदूषण पर काबू पाने में दोनों पूरी तरह नाकाम रही हैं. राजधानी में हर 100 मौतों में से 15 प्रदूषण की वजह से हो रही हैं."

' नदी की हालत में नहीं हुआ कोई सुधार '

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए देवेंद्र यादव ने बताया कि 2017 से 2022 के बीच AAP सरकार ने यमुना सफाई पर 6856 करोड़ रुपये खर्च किए, मगर नदी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि यह पैसा सीधे करदाताओं की जेब से गया. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इसकी CBI जांच करवाएं और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजें. यादव ने पत्र की कॉपी मीडिया को भी सौंपी.

' कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आप पर बोला हमला '

कांग्रेस नेता ने दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यमुना दिल्लीवासियों के लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन AAP हो या बीजेपी, दोनों ने सिर्फ दावे किए, काम कुछ नहीं. CSE की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पैसा फूंकने से नदी साफ नहीं होगी—प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की क्षमता बढ़ाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, वृक्षारोपण और जन जागरूकता जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार, नागरिक और एक्सपर्ट्स को मिलकर काम करना होगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने अब तक यमुना के जहरीले पानी को साफ करने की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया."

' कुछ नहीं किया पिछली सरकार '

यादव ने आंकड़ों से खुलासा किया कि 2014-15 के बाद कई प्रोजेक्ट्स और करोड़ों के बजट के बावजूद सुधार शून्य है. दिल्ली के 37 STPs में से 26 मानकों पर खरे नहीं उतर रहे. वजीराबाद से ओखला बैराज तक 171 MGD अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में गिर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, मौजूदा सरकार भी चुप है. यह दिल्ली की सेहत से खिलवाड़ है.