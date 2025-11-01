हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांग्रेस ने लगाया यमुना सफाई में घोटाले का आरोप, AAP की पिछली सरकार पर CBI जांच की मांग

कांग्रेस ने लगाया यमुना सफाई में घोटाले का आरोप, AAP की पिछली सरकार पर CBI जांच की मांग

Delhi News: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर AAP सरकार के यमुना सफाई के नाम पर हुए 6856 करोड़ के कथित घोटाले की CBI जांच की मांग की है.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (AAP) की पिछली सरकार के दौरान यमुना सफाई के नाम पर हुए कथित 6856 करोड़ रुपये के घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. यादव ने आरोप लगाया कि AAP और बीजेपी दोनों ही दलों की सरकारों ने यमुना की सफाई को महज दिखावा बनाकर रखा और दिल्लीवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया.

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने आगे कहा यमुना सफाई के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. केजरीवाल सरकार के 11 साल और मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार के 8 महीनों में वायु व जल प्रदूषण पर काबू पाने में दोनों पूरी तरह नाकाम रही हैं. राजधानी में हर 100 मौतों में से 15 प्रदूषण की वजह से हो रही हैं."

'नदी की हालत में नहीं हुआ कोई सुधार'

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए देवेंद्र यादव ने बताया कि 2017 से 2022 के बीच AAP सरकार ने यमुना सफाई पर 6856 करोड़ रुपये खर्च किए, मगर नदी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि यह पैसा सीधे करदाताओं की जेब से गया. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इसकी CBI जांच करवाएं और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजें. यादव ने पत्र की कॉपी मीडिया को भी सौंपी.

'कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आप पर बोला हमला'

कांग्रेस नेता ने दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यमुना दिल्लीवासियों के लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन AAP हो या बीजेपी, दोनों ने सिर्फ दावे किए, काम कुछ नहीं. CSE की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पैसा फूंकने से नदी साफ नहीं होगीप्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की क्षमता बढ़ाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, वृक्षारोपण और जन जागरूकता जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार, नागरिक और एक्सपर्ट्स को मिलकर काम करना होगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने अब तक यमुना के जहरीले पानी को साफ करने की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया."

'कुछ नहीं किया पिछली सरकार'

यादव ने आंकड़ों से खुलासा किया कि 2014-15 के बाद कई प्रोजेक्ट्स और करोड़ों के बजट के बावजूद सुधार शून्य है. दिल्ली के 37 STPs में से 26 मानकों पर खरे नहीं उतर रहे. वजीराबाद से ओखला बैराज तक 171 MGD अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में गिर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, मौजूदा सरकार भी चुप है. यह दिल्ली की सेहत से खिलवाड़ है.

और पढ़ें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 01 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
Devender Yadav Yamuna Cleaning DELHI NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget