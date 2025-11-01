दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन मोड में सरकार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाया ये कदम

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार अब लगातार मैदान में उतरकर कार्रवाई कर रही है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को आनंद विहार बस स्टॉप हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार इस समय 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी रख रही है और हर स्थान की ग्राउंड रिपोर्ट प्रतिदिन ली जा रही है.

सिरसा ने कहा कि तीन दिन पहले जो दिशा-निर्देश विभागों को दिए गए थे, उनकी जमीन पर स्थिति देखने के लिए वह खुद निरीक्षण पर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर जांच की कि क्या इन आदेशों का सही पालन हो रहा है या नहीं. इस दौरान उन्होंने बताया कि आनंद विहार क्षेत्र में प्रदूषण के तीन मुख्य कारण हैं पहला, अत्यधिक ट्रैफिक; दूसरा, ट्रैफिक प्रबंधन का अभाव; और तीसरा, आसपास की टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल. इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं.

'आने वाले दिनों में दिखेगा असर'

मंत्री सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत, ट्रैफिक सुधार, धूल नियंत्रण और निर्माण कार्यों की निगरानी जैसे कदम तेज़ी से उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द राहत मिले. उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट्स पर “तत्काल समाधान” लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा.

मिलकर काम करने के दिए निर्देश

गौरतलब है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता है. हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब स्तर पर पहुंच जाता है. इस समय दिल्ली के कई इलाकों में हवा “गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई है. ऐसे में सरकार ने सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जंग केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है. अगर हम सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो दिल्ली को स्वच्छ और सांस लेने लायक शहर बनाया जा सकता है.