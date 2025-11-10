हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट का आरोप, NSUI का हल्ला बोल

राहुल गांधी की 'एच-फाइल्स' में हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित वोट धांधली के खुलासों के बाद शनिवार (9 नवंबर) को दिल्ली में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया और निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई. दिल्ली पुलिस छात्रों के इस मार्च को देखते हुए पहले से ही तैयार थी, और उन्होंने छात्रों को रास्ते मे ही रोक दिया.

राहुल गांधी द्वारा पेश की गई “एच-फाइल्स” ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत से मतदाता सूची में हेराफेरी की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 25 लाख फर्जी या दोहराए गए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, जिससे कांग्रेस को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

लोकतंत्र पर हमला, संस्थाओं की साख पर सवाल

एनएसयूआई ने इस कथित धांधली को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है. छात्रों ने कहा कि सरकारी तंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है. उनका आरोप है कि जब निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था ही पक्षपात में लिप्त हो जाए, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है.

25 लाख फर्जी वोट, लोकतंत्र की चोरी का सबूत — वरुण चौधरी

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, राहुल गांधी की एच-फाइल्स ने यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र के प्रहरी कहलाने वाला चुनाव आयोग अब सत्ता की सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रहा है. किसी भी राज्य में 25 लाख फर्जी मतदाताओं का पाया जाना सिर्फ गलती नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध साजिश है. उन्होंने यह भी कहा कि देश का युवा वर्ग लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतर चुका है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हर वोट की असली ताकत वापस नहीं मिल जाती.

चौधरी ने आगे कहा कि भारत का जेन-ज़ेड युवा अब किसी भी संस्थागत समझौते को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा,“हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी चुनाव ऐसी धांधली की परछाई से दूर रहे. हर युवा का वोट असली हो, यही हमारा लक्ष्य है.”

‘वोट चोरी’ के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत

एनएसयूआई ने इस प्रदर्शन को देशव्यापी वोट चोरी विरोधी अभियान की शुरुआत बताया है. संगठन ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में निष्पक्ष चुनावों की मांग को लेकर जेन-ज़ेड छात्रों की आवाज़ बुलंद करेगा. एनएसयूआई ने चुनाव आयोग से उसकी भूमिका पर जवाब देने और मतदाता सूचियों की स्वतंत्र जांच की मांग की है.