दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम को तोड़ेगी सरकार, 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाने की तैयारी

सरकार राजधानी दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स के एक बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही है. दरअसल, खेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने सोमवार (10 नवंबर) को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर करके एक 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाई जाएगी. इसमें सभी प्रमुख खेलों के अलावा खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी.

स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है और इसलिए परियोजना की समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है. इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स सिटी का मूल्यांकन किया जा रहा है.

स्टेडियम को किया जाएगा ध्वस्त

मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा. स्टेडियम के अंदर स्थित सभी कार्यालय, जिनमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे.

इन स्पोर्ट्स की होंगी सुविधाएं

स्पोर्ट्स सिटी में मुख्य रूप से एक बहु-खेल सुविधा के साथ प्रशिक्षण, प्रमुख आयोजनों के संचालन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध होता है. अहमदाबाद का सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका एक उदाहरण है, जहां क्रिकेट, स्वीमिंग, टेनिस और एथलेटिक्स आदि के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं.