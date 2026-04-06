हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड

हेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड

Delhi Police: दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल संजय वशिष्ठ ने तीन महीनों में 155 केस निपटाकर मिसाल कायम की. सटीक जांच, समयबद्ध कार्रवाई और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले में एक हेड कॉन्स्टेबल ने ऐसा काम कर दिखाया है, जो पूरे विभाग के लिए मिसाल बन गया है. HC संजय कुमार वशिष्ठ को बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चुना गया, लेकिन सवाल है. आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि डिपार्टमेंट के लिए मिसाल कायम करते हुए वे सबसे आगे निकल गए?

3 महीने में 155 केस का निपटान, आखिर कैसे किया ये संभव?

जनवरी से मार्च 2026 के बीच संजय वशिष्ठ ने 155 मामलों का निपटारा किया. यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी तेज, सटीक और साक्ष्य-आधारित जांच का परिणाम है.

संजय वशिष्ठ की सफलता के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं. उन्होंने तेज और समयबद्ध जांच कर हर केस को तय समय में खत्म करने पर फोकस किया. साक्ष्य आधारित जांच के दौरान बिना पुख्ता सबूत के उन्होंने केस को आगे नहीं बढ़ाया. वहीं, पेंडिंग केस पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने पुराने मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से क्लियर किया. प्रोफेशनल अप्रोच अपनाते हुए उन्होंने हर केस को अलग रणनीति के साथ हैंडल किया. जो उनकी सफलता और इस अभूतपूर्व प्रदर्शन का कारण बनी.

कड़ी समीक्षा में भी साबित हुए नंबर-1

आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा बैठक में सभी थानों और जांच अधिकारियों के काम का बारीकी से आकलन किया गया. बावाना, नरेला, अलीपुर जैसे थानों के प्रदर्शन की तुलना के बाद संजय वशिष्ठ सबसे बेहतर साबित हुए.

वरिष्ठ अधिकारियों ने भी माना लोहा

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि एक ही तिमाही में 155 केस निपटाना असाधारण उपलब्धि है. उन्होंने इसे “पुलिसिंग में उत्कृष्टता का प्रतीक” बताया.

सिर्फ IO ही नहीं, पूरी टीम का प्रदर्शन शानदार

जहां HC संजय विषष्ठ सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारी के सम्मान से सम्मानित किए गए तो वहीं इंस्पेक्टर शैलेन्द्र सिंह जाखड़ बेस्ट SHO से नवाजे गए. जबकि राकेश कुमार को सब-डिवीजन स्तर पर सम्मान मिला.

क्या सीख मिलती है इस सफलता से?

संजय वशिष्ठ की कहानी यह बताती है कि, सही प्लानिंग और अनुशासन से बड़ा परिणाम हांसिल किया जा सकता है. पेंडिंग काम खत्म करना ही असली परफॉर्मेंस है. पारदर्शिता और तेजी से ही जनता का भरोसा बनता है.

क्यों खास है ये उपलब्धि?

आज जब पुलिस पर केस पेंडेंसी का दबाव रहता है, ऐसे में 155 केस का निपटान यह दिखाता है कि सही कार्यशैली से सिस्टम को तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है.

और पढ़ें
Published at : 06 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
हेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड
हेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली NCR
Delhi News: रोहिणी में महिला पुलिस अधिकारी ने 78 वर्षीय बुजुर्ग के साथ की बदसलूकी, थप्पड़ मारने पर FIR दर्ज
दिल्ली: महिला पुलिस अधिकारी ने 78 वर्षीय बुजुर्ग के साथ की बदसलूकी, थप्पड़ मारने पर FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गालियां, अपमान, ऐसे तो...', अमेरिकी सांसद ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, बताया क्या करने से खुलेगा होर्मुज?
'गालियां, अपमान, ऐसे तो...', US सांसद ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, बताया क्या करने से खुलेगा होर्मुज?
महाराष्ट्र
Pune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 
पुणे: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम बास्केटबॉल स्टैंड 
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Dacoit BO Day 1 Prediction: क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Smart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget