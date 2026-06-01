दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर AAP ने बीजेपी को घेरा, MCD कमिश्नर के निलंबन की मांग; घेराव का भी ऐलान

दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से हुई दर्दनाक मौतों के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. आम आदमी पार्टी ने इस हादसे को अवैध निर्माण और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम बताते हुए भाजपा, MCD प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार ने ली लोगों की जान: भारद्वाज

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने घटना को लेकर भाजपा और MCD प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि नगर निगम के भीतर अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार का एक संगठित तंत्र काम कर रहा है, जहां शिकायतें दर्ज होने के बावजूद निर्माण कार्य रुकता नहीं है. उनके अनुसार कई मामलों में इमारतों को बुक किए जाने के बाद भी निर्माण जारी रहता है और अधिकारी कथित तौर पर निर्माण की प्रत्येक मंजिल के हिसाब से रिश्वत लेते हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जिन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वे पूरी तरह तैयार होकर आबाद तक हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सुनियोजित मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है.

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MCD कमिश्नर और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

AAP नेता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल और MCD प्रशासन से सीधे सवाल करते हुए कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो MCD कमिश्नर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने मांग की कि संबंधित जोन के जेई, एई और एक्सईएन को बर्खास्त किया जाए तथा उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जो कथित रूप से अदालतों में गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं. उन्होंने दक्षिण जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार को भी निलंबित करने की मांग करते हुए कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता. जवाबदेही शीर्ष स्तर तक तय होनी चाहिए.

भाजपा के नियंत्रण में पूरा तंत्र, फिर जिम्मेदार कौन?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संबंधित वार्ड का पार्षद, जोन का नेतृत्व, MCD का प्रशासन और दिल्ली सरकार सभी स्तरों पर भाजपा की भूमिका है. ऐसे में हादसे की जिम्मेदारी से भाजपा बच नहीं सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण संबंधी शिकायतों को दबाया गया और अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई. AAP का कहना है कि जब प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण एक ही दल के हाथ में हो, तब इस तरह की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करना और भी आवश्यक हो जाता है.

नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बताया नियमों के उल्लंघन का मामला

वहीं, MCD में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने दावा किया कि जिस इमारत का ढांचा गिरा, उसमें पहले से तीन मंजिलें बनी हुई थीं और उसके ऊपर चौथी तथा पांचवीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि MCD के नियमों के अनुसार अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा. नारंग के अनुसार आसपास के निवासियों ने इस निर्माण को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण अवैध निर्माण को बढ़ावा मिला.

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चार इंजन की सरकार में भी नहीं रुका भ्रष्टाचार: नारंग

अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में भाजपा विभिन्न स्तरों पर सत्ता और प्रशासन में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सका. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग विभाग लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक भवन गिरने की घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

MCD कमिश्नर कार्यालय के घेराव का ऐलान

घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का भी ऐलान किया है. अंकुश नारंग ने कहा कि मंगलवार सुबह 11 बजे पार्टी के सभी पार्षद MCD कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे. इस दौरान दक्षिण जोन के डिप्टी कमिश्नर के निलंबन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा और पूरे मामले में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी.

बता दें कि, दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके में बीते शनिवार को एक पांच मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि भवन पर अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था. घटना के बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया. हादसे को लेकर अवैध निर्माण, प्रशासनिक लापरवाही और MCD अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने इस मामले में भाजपा और नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है.

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