हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCR'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, छात्राओं संग पी चाय, देखें तस्वीरें

'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, छात्राओं संग पी चाय, देखें तस्वीरें

Delhi University: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने DU में 'नारी शक्ति वंदन' हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया. महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया और छात्राओं संग 'चाय पर चर्चा' की.

By : बलराम पांडेय  | Updated at : 10 Apr 2026 10:29 PM (IST)
Delhi University: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने DU में 'नारी शक्ति वंदन' हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया. महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया और छात्राओं संग 'चाय पर चर्चा' की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की आर्ट्स फैकल्टी का दौरा किया. यहां वह ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून) के समर्थन में चलाए जा रहे एक विशाल हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुईं. मुख्यमंत्री ने खुद बोर्ड पर हस्ताक्षर कर इस अभियान का समर्थन किया और आम जनता से भी इससे जुड़ने की अपील की.

इस अवसर पर उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं को फैसले लेने वाले बड़े पदों पर ज्यादा मौका मिलना चाहिए. जब महिलाएं राजनीति और प्रशासन में आगे आएंगी, तभी वे अपने परिवार, समाज और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी और उनका सटीक हल निकाल सकेंगी
इस अवसर पर उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं को फैसले लेने वाले बड़े पदों पर ज्यादा मौका मिलना चाहिए. जब महिलाएं राजनीति और प्रशासन में आगे आएंगी, तभी वे अपने परिवार, समाज और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी और उनका सटीक हल निकाल सकेंगी
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राजधानी में चल रही ‘लखपति बिटिया’ और ‘अनमोल’ जैसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है. 'बेटी बचाओ' से 'बेटी बढ़ाओ' की ओर बढ़ता कदम
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राजधानी में चल रही ‘लखपति बिटिया’ और ‘अनमोल’ जैसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है. 'बेटी बचाओ' से 'बेटी बढ़ाओ' की ओर बढ़ता कदम
Published at : 10 Apr 2026 10:23 PM (IST)
दिल्ली NCR फोटो गैलरी

और देखें
टॉप हेडलाइंस

राज्य
Gugugram News: शहादत का दर्जा और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग, दमकलकर्मियों का धरना जारी
गुरुग्राम: शहादत का दर्जा और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग, दमकलकर्मियों का धरना जारी
राज्य
Ramnagar News: रामनगर में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, अवैध रिफिलिंग करते 2 गिरफ्तार
रामनगर में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, अवैध रिफिलिंग करते 2 गिरफ्तार
राज्य
Bareilly News: बरेली में इमोजी से शुरू हुआ विवाद बना कत्ल की वजह, कमेंट को लेकर युवक की हत्या
बरेली में इमोजी से शुरू हुआ विवाद बना कत्ल की वजह, कमेंट को लेकर युवक की हत्या
राज्य
बिहार MLC उपचुनाव: RJD ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, इस नेता के बेटे को दिया टिकट
बिहार MLC उपचुनाव: RJD ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, इस नेता के बेटे को दिया टिकट
Advertisement

वीडियोज

Abhir🤩 ने खुद किया खुलासा! Allu Arjun की फिल्म 'Raaka' में Shreyansh Kaurav आएंगे नजर?
Prabhat का सच छुपाकर घर लौटी Vasudha, मासा को हुआ अनिष्ट का अहसास, क्या टूटेगा घर?
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talk: इस्लामाबाद में चप्पे-चप्पे पर पहरा, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ पर US-ईरान की वार्ता, पाक की अब असली अग्नि परीक्षा
इस्लामाबाद में चप्पे-चप्पे पर पहरा, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ पर US-ईरान की वार्ता, पाक की अब असली अग्नि परीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हुमायूं कबीर-AIMIM गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'अब साबित हो गया है कि...'
हुमायूं कबीर-AIMIM गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'अब साबित हो गया है कि...'
आईपीएल 2026
100 के अंदर गिरे 6 विकेट, फिर भी RCB ने बना दिए 201 रन; रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी
100 के अंदर गिरे 6 विकेट, फिर भी RCB ने बना दिए 201 रन; रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'आयुष शर्मा पर नहीं था पिता को भरोसा, सलमान खान के जीजा का अब छलका दर्द
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा का छलका दर्द
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका
भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget