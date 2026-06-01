दिल्ली में फिर AC ब्लास्ट! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में फिर AC ब्लास्ट से दहशत! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में भड़की आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें

दिल्ली में फिर AC ब्लास्ट से दहशत! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में भड़की आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें

Delhi AC Blast Fire: इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इमारत की दूसरी मंजलि, जहां फैकल्टी रूम आदि बने हैं, वहां पर एसी में धुआं निकलने की जानकारी मिली थी. फिर आग लग गई.

By : अजातिका सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Jun 2026 10:45 AM (IST)
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दिल्ली में एक बार फिर इमारत में बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह एक बार फिर AC बना है. दरअसल, ITO इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की इमारत में दूसरी मंजिल पर आग लग गई. यह स्कूल शिक्षा मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के अंतर्गत आता है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फैकल्टी के लिए कमरे और कैबिन बने हुए हैं. पहले एसी से धुआं निकले और स्पार्क होने की जानकारी मिली थी. बाद में एसी से आग की लपटें उठती देखी गईं. हवा तेज होने की वजह से ये आग कमरे में फैल गई. 

गनीमत रही कि समय रहते फैकल्टी और छात्रों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाल लिया गया और बड़ी अनहोनी टल गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. इसके लिए दिल्ली फायर सर्विस के कई ट्रक मौके पर पहुंचे और स्काई लिफ्ट के जरिए बालकनी से पानी का छिड़काव किया गया. धुएं का गुबार पूरी तरह से फैला हुआ था. 50 मिनट की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका.

हवा तेज होने और गर्मी की वजह से आग को फैलने से रोकना मुश्किल हो रहा है. इसके बाद फायर डिपार्टमेंट ने स्काई लिफ्ट का इस्तेमाल किया और फायर कर्मियों ने ऊपर चढ़कर, पानी की बौछार कर कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया. 

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एसी में स्पार्क बनी आग की वजह 

जानकारी के अनुसार, एसी में स्पार्क होने की वजह से यह आग फैली थी. दूसरी मंजिल पर लगे एसी में आग की लपटें निकलती देखी जा सकती थीं. इस इमारत में बड़े ऑफिस भी हैं, जहां बेहद जरूरी दस्तावेज भी हो सकते हैं. ऐसे में ये जरूरी कागज भी आग की चपेट में आ गए होंगे. 

समय के साथ आग की लपटें तीन कमरों में फैल चुकी थीं और धीरे धीरे यह आग तीसरी मंजिल तक भी पहुंच गई. तेज हवा की वजह से आग की लपटें फैलती चली गईं, जिसकी वजह से फायर डिपार्टमेंट के लिए इसपर काबू पाना मुश्किल हो गया. 

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Published at : 01 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE AC Blast
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