दिल्ली: 9 साल बाद खुला हत्या का राज, 50 लाख की बीमा राशि के लालच में भाई ने की बहन की हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 9 साल बाद खुला हत्या का राज, 50 लाख की बीमा राशि के लालच में भाई ने की बहन की हत्या

Delhi News: 9 साल बाद खुला हत्या का राज, 50 लाख की बीमा राशि के लालच में भाई ने की बहन की हत्या

Delhi News In Hindi: क्राइम ब्रांच ने करीब नौ साल पुरानेहत्याकांड का खुलासा करते हुए फरार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने साले चंदन और कुंदन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब नौ साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए फरार चल रहे आरोपी चंदन कुमार को बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में आरोपी ने अपने भाई कुंदन कुमार और जीजा कमल कुमार के साथ मिलकर 50 लाख रुपये की बीमा राशि और मकान हड़पने के लिए महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

साल 2017 में आरोपी ने की थी महिला की निर्मम हत्या 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त 2017 को बुराड़ी इलाके के अजीत विहार स्थित एक मकान में 43 वर्षीय अनीता देवी का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। उनका गला धारदार हथियार से रेता गया था. घटना के बाद मृतका के भाई कमल कुमार ने पुलिस को बताया कि अनीता के पति ने उसकी हत्या की है. शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा था लेकिन पुलिस की गहन पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया.

दिल्ली-गुरुग्राम कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा आसान, नजफगढ़ रोड लिंक प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ

लालच में आकर भाई ने अपनी ही बहन की हत्या की योजना बनाई 

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि कमल कुमार ने अपने साले चंदन और कुंदन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. दरअसल अनीता देवी ने 50 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी में अपने भाई कमल कुमार को नॉमिनी बनाया हुआ था. इसके अलावा बुराड़ी स्थित मकान भी वसीयत के जरिए कमल कुमार के बेटे के नाम किया गया था.

भारी कर्ज में डूबे कमल कुमार ने लालच में आकर अपनी ही बहन की हत्या की योजना बनाई. हत्या के बाद आरोपियों ने अनीता के पति को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया. कमल कुमार को वर्ष 2017 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि चंदन और कुंदन फरार हो गए थे. दोनों को 2018 में अदालत ने घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलांस पर की कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को हाल ही में सूचना मिली कि चंदन कुमार बिहार के लखीसराय में छिपा हुआ है. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या में अपनी भूमिका कबूल कर ली. वहीं जांच के दौरान पता चला कि उसका भाई कुंदन वर्ष 2018 में अपने गांव के पास रेलवे स्टेशन के नजदीक मृत पाया गया था. पुलिस ने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

दिल्ली में फिर AC ब्लास्ट से दहशत! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में भड़की आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें

Published at : 01 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Burari News DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: 9 साल बाद खुला हत्या का राज, 50 लाख की बीमा राशि के लालच में भाई ने की बहन की हत्या
दिल्ली: 9 साल बाद खुला हत्या का राज, 50 लाख की बीमा राशि के लालच में भाई ने की बहन की हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली-गुरुग्राम कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा आसान, नजफगढ़ रोड लिंक प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ
दिल्ली-गुरुग्राम कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा आसान, नजफगढ़ रोड लिंक प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर AC ब्लास्ट से दहशत! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में भड़की आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें
दिल्ली में फिर AC ब्लास्ट! इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में आग, दूसरी मंजिल पर दिखी लपटें
दिल्ली NCR
साकेत बिल्डिंग हादसा: BARC का इंटरव्यू अच्छा होने पर दोस्तों को पार्टी दे रहा था कपिल, मातम में बदलीं खुशियां
साकेत बिल्डिंग हादसा: BARC का इंटरव्यू अच्छा होने पर दोस्तों को पार्टी दे रहा था कपिल, मातम में बदलीं खुशियां
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget