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दिल्ली-गुरुग्राम कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा आसान, नजफगढ़ रोड लिंक प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ

Najafgarh Road Link Project: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने इस परियोजना को लेकर 6 मई को दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा था. इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 01 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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  • नजफगढ़ रोड लिंक परियोजना दिल्ली-गुरुग्राम यातायात दबाव कम करेगी.
  • GMDA ने दिल्ली सरकार से परियोजना पर कार्रवाई का अनुरोध किया.
  • परियोजना के तहत तीन अलग-अलग सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है.
  • द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे से जोड़ने का काम जारी.

दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक का दबाव अक्सर आम जनता की परेशानी को बढ़ाता है, लेकिन अब इसे कम करने के लिए काम तेज कर दिया गया है. इसके लिए नजफगढ़ रोड लिंक परियोजना को गति देने के लिए प्रयास जारी है. इस परियोजना से दिल्ली-गुरुग्राम के प्रमुख मार्गों पर न केवल यातायात दबाव कम होगा, बल्कि इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने इस परियोजना को लेकर 6 मई को दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा था. दिल्ली सकार के शहरी विकास विभाग के सचिव एवं स्थानीय निकाय निदेशक विजय कुमार बिदुरी को लिखे पत्र में नजफगढ़ रोड लिंक परियोजना पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई को करने का अनुरोध किया गया था. अब उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से लंबित इस लिंक रोड परियोजना को गति मिलेगी और जल्द ही इसके निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. 

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नजफगढ़ रोड लिंक परियोजना के तहत 3 सड़क निर्माण का प्रस्ताव

GMDA द्वारा लिखे गए पत्र के बाद 18 मई को एनसीआर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल ने परियोजना के वित्तीय प्रावधानों और क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के साथ चर्चा की और बताया कि जल्द ही इसकी आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. नजफगढ़ रोड लिंक परियोजना के तहत तीन अलग-अलग सड़कों के निर्माण  का प्रस्ताव है, जिसमें 330 मीटर, 585 मीटर और 1280 मीटर लंबाई की सड़कें शामिल हैं.

हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यदि परियोजना का निर्माण कार्य GMDA को दे दिया जाए तो यह परियोजना जल्द ही बिना किसी रूकावट के पूरा हो सकती है. इससे ट्रैफिक और सड़क मैनेजमेंट में भी सुधार होगा. इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र को गुरुग्राम और आसपास के प्रमुख मार्गों से जोड़ना है.  इस लिंक रोड के बन जाने से लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा करना आसान होगा और समय की भी बचत होगी. 

द्वारका एक्सप्रेसवे जुड़ने जा रहा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे 

इसके अलावा दिल्ली, द्वारका, नजफगढ़ और गुरुग्राम के बीच की यात्रा को आसान बनाने की दिशा में भी काम जारी है. इसके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर तेजी से काम चल रहा है.  इसके पूरा होने पर वाहन चालकों को द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाइवे पर पहुंच सकेंगे. 

गौर हो कि  हाल ही में नजफगढ़ ड्रेन के किनारे लगभग 61 किमी सड़क नेटवर्क को विकसित करने की योजना को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है. इस सड़क को झटीकरा से बसईदारापुर तक ड्रेन के साथ-साथ बनाया जाएगा. इस योजना से नाले के किनारे बसे शहरी और ग्रामीण, दोनों ही इलाकों को लाभ होने की उम्मीद है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 01 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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Najafgarh GMDA DELHI NEWS
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