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दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सामने आईं आग हादसे की खौफनाक तस्वीरें

Delhi Fire: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने की घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.

By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 03 May 2026 01:08 PM (IST)
Delhi Fire: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने की घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली विवेक विहार आग हादसा

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पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार तड़के एक आवासीय इमारत में आग लगने से एक बच्चे समेत दो परिवारों के कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई.
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार तड़के एक आवासीय इमारत में आग लगने से एक बच्चे समेत दो परिवारों के कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई.
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अधिकारियों ने बताया कि विवेक विहार फेज-1 में चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना तड़के करीब तीन बजकर 48 मिनट पर मिली जिसके बाद पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे.
अधिकारियों ने बताया कि विवेक विहार फेज-1 में चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना तड़के करीब तीन बजकर 48 मिनट पर मिली जिसके बाद पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे.
Published at : 03 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
FIRE Delhi Fire DELHI NEWS DELHI POLICE

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