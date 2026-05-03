दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सामने आईं आग हादसे की खौफनाक तस्वीरें

अधिकारियों ने बताया कि विवेक विहार फेज-1 में चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना तड़के करीब तीन बजकर 48 मिनट पर मिली जिसके बाद पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे.