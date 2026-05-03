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दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सामने आईं आग हादसे की खौफनाक तस्वीरें
Delhi Fire: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने की घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.
दिल्ली विवेक विहार आग हादसा
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Published at : 03 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :FIRE Delhi Fire DELHI NEWS DELHI POLICE
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