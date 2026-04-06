हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार

Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार

Delhi Weather Today: दिल्ली में सोमवार (6 अप्रैल) को धूप देखने को मिल सकती है. वहीं मंगलवार (7 अप्रैल) और बुधवार (8 अप्रैल) को बारिश के आसार हैं. वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में अप्रैल का महीना शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया. इन 6 दिनों में दिल्ली वालों ने आंधी-बारिश, तेज हवाएं और तूफान भी देखा. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ लगातार गुजर रहे हैं. 

इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में आज (6 अप्रैल) को मौसम साफ रहने की संभावना है. हलांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. वहीं मौसम विभाग ने कल मंगलवार (7 अप्रैल) फिर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही अगले दो दिन में यहां के मौसम में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कैसा रहेगा दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में सोमवार (6 अप्रैल) को धूप देखने को मिल सकती है. वहीं मंगलवार (7 अप्रैल) और बुधवार (8 अप्रैल) को बारिश के आसार हैं. अगर दिल्ली के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी जिससे वह 19 डिग्री तक गिर सकता है. दिल्ली में आज 55 प्रतिशत नमी रहेगी. साथ ही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. 

अगले दो दिन खराब रहेगा मौसम (Delhi Weather Forcast)

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को मौसम के खराब रहने की संभावना है. जबकि गुरुवार को मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा. मंगलवार को बारिश के साथ अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की संभावना है. बुधवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंचेगा. साथ ही दिल्ली में हल्की बारिश देखने को भी मिल सकती है.

इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से आगामी 9 और 10 अप्रैल को भी बारिश नहीं होगी. इसके बाद इस हफ्ते मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाएगी.  मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के बाद फिर से कड़ाके की गर्मी का अनुभव करना पड़ेगा.

ये भी पढ़े: 'पिक्चर अभी बाकी है', राघव चड्ढा ने पंजाब के मुद्दों पर वीडियो जारी कर AAP नेताओं को दिया जवाब

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Weather Today WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
दिल्ली NCR
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
हेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड
हेड कांस्टेबल संजय विशिष्ठ क्यों और कैसे बने सबसे बेस्ट IO? 3 महीने में 155 केस निपटाकर रचा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता, कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget