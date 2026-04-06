Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार

राजधानी दिल्ली में अप्रैल का महीना शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया. इन 6 दिनों में दिल्ली वालों ने आंधी-बारिश, तेज हवाएं और तूफान भी देखा. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ लगातार गुजर रहे हैं.

इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में आज (6 अप्रैल) को मौसम साफ रहने की संभावना है. हलांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. वहीं मौसम विभाग ने कल मंगलवार (7 अप्रैल) फिर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही अगले दो दिन में यहां के मौसम में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

दिल्ली में सोमवार (6 अप्रैल) को धूप देखने को मिल सकती है. वहीं मंगलवार (7 अप्रैल) और बुधवार (8 अप्रैल) को बारिश के आसार हैं. अगर दिल्ली के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी जिससे वह 19 डिग्री तक गिर सकता है. दिल्ली में आज 55 प्रतिशत नमी रहेगी. साथ ही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

अगले दो दिन खराब रहेगा मौसम (Delhi Weather Forcast)

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को मौसम के खराब रहने की संभावना है. जबकि गुरुवार को मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा. मंगलवार को बारिश के साथ अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की संभावना है. बुधवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंचेगा. साथ ही दिल्ली में हल्की बारिश देखने को भी मिल सकती है.

इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से आगामी 9 और 10 अप्रैल को भी बारिश नहीं होगी. इसके बाद इस हफ्ते मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के बाद फिर से कड़ाके की गर्मी का अनुभव करना पड़ेगा.

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