2027 तक खत्म होगा गाजीपुर का कूड़े का पहाड़, MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार (04 नवंबर) को साइट का निरीक्षण कर कूड़ा निस्तारण और बायोमाइनिंग कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा से पहले पूरा किया जाए. 2027 के अंत तक यहां से कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है.

बायोमाइनिंग कार्य में आएगी तेजी

निरीक्षण के दौरान सत्या शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई घटाने के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जाएं और कार्य को और तेज किया जाए. उन्होंने कहा, ''नवीनतम तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर बायोमाइनिंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाएगा ताकि गाजीपुर की लैंडफिल साइट को जल्द से जल्द खाली किया जा सके.''



दूसरे चरण का काम जारी, जल्द शुरू होगा तीसरा फेज

सत्या शर्मा ने बताया, ''गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बायोमाइनिंग का दूसरा चरण फिलहाल जारी है. यह चरण पूरा होने के बाद तीसरे फेज का कार्य शुरू किया जाएगा. इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही टेंडर जारी किए जाएंगे, ताकि कार्य में कोई देरी न हो.''

वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में होगा कूड़े का उपयोग

शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक नया वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा. इस प्लांट के जरिए कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण तो होगा ही, साथ ही ऊर्जा उत्पादन भी संभव होगा. उन्होंने कहा, ''यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगी बल्कि दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र को भी नई दिशा देगी.''

कब तक खत्म होगा कूड़े का पहाड़?

सत्या शर्मा ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 2027 के अंत तक ग़ाज़ीपुर के कूड़े का पहाड़ पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, यह दिल्ली की स्वच्छता और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा, जिससे राजधानी को नई पहचान मिलेगी.



स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा, ''पिछले छह महीनों में भाजपा सरकार ने बिना किसी शोर-शराबे के धरातल पर ठोस काम किया है.'' उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल वादे और दिखावे किए जाते थे, लेकिन अब निरंतर और परिणामोन्मुख प्रयासों से लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है.

अगले महीने फिर होगा निरीक्षण

शर्मा ने आगे बताया कि वे अगले महीने फिर से गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करेंगी ताकि कार्य की प्रगति का आकलन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना तय समय पर पूरी हो. उन्होंने कहा, ''भाजपा-शासित निगम का संकल्प है कि दिल्ली के सभी लैंडफिल स्थलों को पूरी तरह समाप्त किया जाए और राजधानी को स्वच्छ, हरित और प्रदूषणमुक्त बनाया जाए.''