दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार, पिछले 7 सालों में सबसे बेहतर AQI, मंत्री सिरसा क्या बोले?

दिल्ली की हवा इस साल पिछले कई सालों की तुलना में कहीं ज्यादा साफ रही है. मंगलवार (4 नवम्बर 2025) को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 291 दर्ज किया गया, जो बीते सात सालों में इस तारीख का सबसे बेहतर स्तर है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह सुधार दिल्ली सरकार की सालभर चलने वाली प्रदूषण नियंत्रण रणनीति का नतीजा है.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''यह आंकड़े बताते हैं कि हमारी योजनाएं असर दिखा रही हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार दिल्लीवासियों को साफ हवा देने के लिए लगातार काम कर रही है. सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की चुनौती के बावजूद इस बार स्थिति बेहतर है.''

दिल्ली में AQI में सुधार

साल 2024 में दिल्ली का AQI 381 था, 2023 में 415, 2022 में 447 और 2021 में 382. यानी हर साल धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार मौसम, पराली जलाने और बढ़ते निर्माण कार्य जैसे कारणों के बावजूद राजधानी की हवा बेहतर बनी रही.

प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या उठा रही कदम?

उन्होंने कहा, ''सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए हैं. दिल्ली में इस समय 1,200 से ज़्यादा प्रवर्तन टीमें काम कर रही हैं. इनमें 443 टीमें खुले में कचरा जलाने पर रोक के लिए, 378 टीमें धूल नियंत्रण के लिए और 578 टीमें वाहन प्रदूषण जांच के लिए तैनात हैं. ये टीमें दिन-रात सड़कों और औद्योगिक इलाकों में निगरानी कर रही हैं.''

इसके अलावा शहर में 390 एंटी-स्मॉग गन, 280 वाटर स्प्रिंकलर और 76 मशीनों से सड़क सफाई की जा रही है. वाहनों के प्रदूषण की जांच लगातार चल रही है और नियम तोड़ने वालों पर चालान भी काटे जा रहे हैं. सिरसा ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान सिर्फ कागज़ी योजना नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों को स्थायी राहत देना है.

दिल्ली सरकार ने लोगों से क्या की अपील?

उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य है कि हर साल दिल्ली की हवा पहले से बेहतर हो.'' इसके साथ ही सरकार ने सभी नागरिकों, एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों से अपील की है कि वे इस प्रयास में सहयोग दें ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और भी साफ़ हो सके.''

दिल्ली सरकार का ‘विंटर एक्शन प्लान’ तैयार

दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. पराली जलाने, वाहनों के धुएं और ठंडी हवाओं के कारण धूल और धुआं नीचे जम जाता है जिससे हवा में जहरीले तत्व बढ़ जाते हैं. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ‘विंटर एक्शन प्लान’ तैयार किया है, जिसके तहत धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक, सड़कों की मशीनी सफाई, और वाहनों की जांच जैसे कदम लगातार चलाए जा रहे हैं.

इस बार सरकार के अनुसार, 24 घंटे के भीतर 2300 किमी सड़क की सफाई, 7580 गाड़ियों पर चालान, और 219 अवैध डंपिंग स्थलों की जांच की गई. इससे यह साफ़ दिखता है कि प्रशासन लगातार सक्रिय है.