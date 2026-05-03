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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली अग्निकांड के बाद बीजेपी नेताओं का दौरा, पीड़ितों को दिलाया मदद का भरोसा

दिल्ली अग्निकांड के बाद बीजेपी नेताओं का दौरा, पीड़ितों को दिलाया मदद का भरोसा

Delhi Vivek Vihar Fire News: दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट से लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत के बाद भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 May 2026 08:18 PM (IST)
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दिल्ली के विवेक विहार इलाके में देर रात हुए भीषण आग हादसे ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया. बी ब्लॉक स्थित एक मकान में तड़के करीब साढ़े 3 बजे एसी यूनिट में अचानक आग लगी और फिर तेज धमाका हो गया. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता, जताया दुख

इस दुखद घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने हादसे को अपूरणीय क्षति बताया.

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उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और जिलाध्यक्ष दीपक गाबा भी मौजूद रहे. सभी नेता सुबह करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधाया.

राहत और बचाव में दिखी तत्परता

वीरेन्द्र सचदेवा ने बताया कि विधायक संजय गोयल हादसे की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए थे. उन्होंने राहत कार्यों की निगरानी करते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम के साथ मिलकर करीब 18 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाने में मदद की. स्थानीय लोगों ने भी इस दौरान बचाव कार्य में सहयोग किया.

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ट्रॉमा केंद्र में भर्ती कराने की व्यवस्था कराई. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, लेकिन समय पर राहत कार्य शुरू होने से कई लोगों की जान बचाई जा सकी.

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नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और हर संभव मदद दी जाएगी.

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Published at : 03 May 2026 08:18 PM (IST)
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