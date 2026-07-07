हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपॉश कॉलोनियों की रेकी, रात में लग्जरी कार चोरी... दिल्ली पुलिस ने खोली हाईटेक गैंग की पोल

पॉश कॉलोनियों की रेकी, रात में लग्जरी कार चोरी... दिल्ली पुलिस ने खोली हाईटेक गैंग की पोल

Delhi News In Hindi: पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी की गई लग्जरी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में मौजूद रिसीवरों के जरिए बेच दिया जाता था. जिन गाड़ियों को बेचना मुश्किल होता था.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 07 Jul 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने इंटरस्टेट लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में अलीपुर थाने का एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है.

पुलिस ने इनके कब्जे से 11 चोरी की लग्जरी गाड़ियां, एक चोरी का ऑटो, 50 इलेक्ट्रॉनिक डुप्लीकेट चाबियां और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं.

बिना शीशा और लॉक तोड़े मिनटों में कर देते थे कार गायब

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य पहले दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में घूमकर महंगी एसयूवी और लग्जरी कारों की रेकी करते थे. इसके बाद रात के समय इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और सॉफ्टवेयर की मदद से कार की स्मार्ट चाबी तैयार कर लेते थे. हैरानी की बात यह है कि आरोपी बिना शीशा तोड़े और बिना लॉक तोड़े कुछ ही मिनटों में कार लेकर फरार हो जाते थे.

गुरुग्राम के पीजी से चल रहा था पूरा नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना कुलदीप सिंह उर्फ लक्की पिछले करीब दो साल से गुरुग्राम के एक पीजी में रहकर पूरे गैंग का संचालन कर रहा था. वहीं बलविंदर उर्फ बिंदा दिन में कॉलोनियों में घूमकर चोरी के लिए गाड़ियों की रेकी करता था, जबकि रात में बाकी साथी वारदात को अंजाम देते थे.

चोरी की गाड़ियां बेचते या काटकर पुर्जे कर देते थे अलग

पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी की गई लग्जरी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में मौजूद रिसीवरों के जरिए बेच दिया जाता था. जिन गाड़ियों को बेचना मुश्किल होता था. उन्हें काटकर इंजन, गियर बॉक्स, ईसीयू, अलॉय व्हील, हेडलाइट, बोनट, दरवाजे और अन्य महंगे पुर्जे ग्रे मार्केट में अलग-अलग बेच दिए जाते थे.

आरोपी ऑटो में घूमते थे ताकि किसी को न हो शक

पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के दौरान चोरी के ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करते थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो. पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क पहनते थे और गाड़ियों में लगे जीपीएस ट्रैकर से बचने के लिए जीपीएस डिटेक्टर का इस्तेमाल करते थे.

पुलिस को हाईटेक सामान का जखीरा बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की लग्जरी गाड़ियां, एक चोरी का ऑटो, 50 इलेक्ट्रॉनिक डुप्लीकेट चाबियां, कंप्यूटरीकृत की-कटिंग मशीन, की-प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर सिस्टम, टैबलेट, जीपीएस डिटेक्टर, फर्जी नंबर प्लेट, ड्रिल मशीन, फेस मास्क समेत कई हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं.

सरगना पर पहले से 25 केस दर्ज

पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना कुलदीप सिंह उर्फ लक्की अलीपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं. बलविंदर उर्फ बिंदा पर 15 और बख्शीश सिंह उर्फ मन्नी पर 8 केस दर्ज हैं. वहीं दीपक उर्फ देव चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का काम करता था. उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

Delhi News: दिल्ली में आएगी नई सहकारी नीति, बैंकिंग से परिवहन तक सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव

Published at : 07 Jul 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
पॉश कॉलोनियों की रेकी, रात में लग्जरी कार चोरी... दिल्ली पुलिस ने खोली हाईटेक गैंग की पोल
पॉश कॉलोनियों की रेकी, रात में लग्जरी कार चोरी... दिल्ली पुलिस ने खोली हाईटेक गैंग की पोल
दिल्ली NCR
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में आएगी नई सहकारी नीति, बैंकिंग से परिवहन तक सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव
दिल्ली में आएगी नई सहकारी नीति, बैंकिंग से परिवहन तक सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव
दिल्ली NCR
22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें कबाड़ हो जाएंगी... E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का दावा
22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें कबाड़ हो जाएंगी... E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का दावा
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
बिहार
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
क्रिकेट
सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1
बॉलीवुड
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
इंडिया
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
ट्रेंडिंग
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget